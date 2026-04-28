    Ravnatelj OŠ Mengeš: Izjava Lobnika je neutemeljena in žaljiva

    Zagovornik načela enakosti je z izjavo, da bi šole morale zagotavljati brezmesne obroke in obroke brez svinjine razburil šolnike.
    Ravnatelj Osnovne šole Mengeš Sašo Božič ostro zavrača očitke, da prilagoditev ne omogočajo zaradi nepripravljenosti. FOTO: Uroš Hočevar
    Ravnatelj Osnovne šole Mengeš Sašo Božič ostro zavrača očitke, da prilagoditev ne omogočajo zaradi nepripravljenosti. FOTO: Uroš Hočevar
    Pi. K.
    28. 4. 2026 | 07:21
    28. 4. 2026 | 07:41
    4:43
    Iz katerega mesa so jedi, ki jih otroci dobijo na šolskih krožnikih, golaž, obara, musaka? Za večino otrok in staršev to vprašanje nima posebne teže, za nekatere pa je ključno, saj hrana posega tudi v njihovo vero in prepričanje.

    Prejšnji teden je zagovornik načela enakosti Miha Lobnik na javnost in na ministrstvo za vzgojo in izobraževanje naslovil priporočila, naj vrtci, osnovne in srednje šole ter drugi zavodi pri organizaciji prehrane upoštevajo tudi omejitve otrok zaradi vere ali prepričanja, vključno z veganstvom.

    »Vsak od nas mora pri sebi razčistiti, če ne privošči drugim nečesa samo zato, ker sam nima takšne potrebe,« je poudaril. Po njegovem je ta problem v praksi že zelo očiten: »Odnos do muslimanskih otrok v šolah je zagotovo problematičen, saj so kršene njihove pravice, da bi živeli v skladu s svojo veroizpovedjo, s tem, ko pri obrokih ni navedeno, kaj vsebujejo. To bi bilo potrebno, da bi se lahko izognili uživanju hrane, ki jim jo vera prepoveduje, oziroma da bi jim starši lahko pravočasno pripravili nekaj drugega. To kaže na versko nestrpnost, za katero v sodobni slovenski družbi ni prostora.« Lobnik je opozoril, da je treba osebni okoliščini vere in prepričanja obravnavati enako kot zdravstveno stanje posameznika. Prehranske posebnosti, kot sta prepoved uživanja svinjine pri muslimanih in vseh živalskih izdelkov pri veganih, je torej po njegovem treba obravnavati enako resno kot alergije na arašide in intoleranco na laktozo.

    Božič: Šole nismo restavracije

    Na drugi strani šole opozarjajo na omejitve sistema. Ravnatelj Osnovne šole Mengeš Sašo Božič ostro zavrača očitke, da prilagoditev ne omogočajo zaradi nepripravljenosti: »Takšna izjava je neutemeljena, žaljiva in pomeni omalovaževanje vsega strokovnega in predanega dela, ki ga vsak dan vlagamo v organizacijo in pripravo šolske prehrane.«

    image_alt
    Svinjina v šolah: muslimani opozarjajo na ustavne pravice, šole na breme

    Po njegovih besedah je problem predvsem organizacijski. »Šolske kuhinje niso restavracije, kjer bi bilo mogoče kuhati po individualnih željah otrok. Tega ne zmoremo niti organizacijsko, niti fizično, še manj pa finančno.« Pri tem opozarja tudi na širši kontekst: »V šolskih kuhinjah že zdaj kronično primanjkuje kadra, ta, ki je, pa je izjemno preobremenjen.« Poleg tega »ne vidijo bistvene razlike med prepričanjem otroka, ki želi jesti izključno vegansko hrano, in tistim, ki bi si želel zgolj sladko ali slano hrano«.

    NIJZ navaja, da približno 40 odstotkov šol ponuja prehrano brez svinjine, okoli 23 odstotkov vegetarijansko prehrano, večina preostalih pa prilagoditev ne omogoča, če niso medicinsko utemeljene. FOTO: Uroš Hočevar
    NIJZ navaja, da približno 40 odstotkov šol ponuja prehrano brez svinjine, okoli 23 odstotkov vegetarijansko prehrano, večina preostalih pa prilagoditev ne omogoča, če niso medicinsko utemeljene. FOTO: Uroš Hočevar

    Matej Rovšek iz Centra Janeza Levca Ljubljana pravi, da pri njih dnevno pripravijo do 700 obrokov in trenutno pokrivajo kar devet različnih prehranskih režimov, med drugim diete brez glutena, laktoze, mesa, oreščkov in jajc ter vegetarijansko, Atkinsovo in ketogeno prehrano.

    Jedilnike objavljajo tedensko, pri čemer vrste mesa praviloma ne navajajo, saj vodijo seznam otrok, ki ne uživajo določenih živil. Načrtovanje jedilnikov temelji na veljavnih smernicah, deloma pa upoštevajo tudi želje otrok, ki jih zbirajo z internimi anketami, pri čemer vse večji del dela predstavlja prav priprava dietnih obrokov. Raznolikost zagotavljajo s pestrim in uravnoteženim jedilnikom, vključevanjem sezonskih živil ter občasnimi tematskimi tedni tujih kuhinj, pri pripravi pa uporabljajo naravne sestavine in oljčno olje. Dietni obroki večinoma izhajajo iz osnovnega jedilnika, ki ga prilagodijo posamezni dieti, kadar to ni mogoče, pa jih pripravljajo ločeno.

    Največji izziv, kot pravi Rovšek, predstavlja dejstvo, da je treba nekatere diete pripravljati zgolj za enega učenca, kar zahteva dodatni čas, znanje, opremo in dražja živila; stroški so po ocenah v povprečju višji za približno 50 odstotkov. Po njihovem mnenju bi se šole lahko bolje prilagodile z dodatnim kadrom ter vzpostavitvijo ločenih dietnih kuhinj, ki pa jih večinoma nimajo.

    Kakšno je stanje v šolah v praksi glede jedilnikov, obrokov brez svinjine in veganske prehrane si preberite na tej povezavi. 

    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Energija za ljudi in prostor

    Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
    Promo Delo 24. 4. 2026 | 14:13
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nova era dostave
    Vredno branja

    Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

    Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
    Promo Delo 22. 4. 2026 | 09:37
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tri zgodbe, ki pokažejo, kaj v življenju zares šteje

    Tian Ćehić, Kristjan Vreček in Neža Klančar skozi svoje poti razkrivajo, zakaj je občutek varnosti pomemben del sodobnega življenja.
    20. 4. 2026 | 09:09
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    SPOMLADANSKI ODKLOP

    Opatija spomladi: umirjen oddih in velnes ob Jadranu

    Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
    Promo Delo 23. 4. 2026 | 09:35
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Se bodo cene znižale?

    Kljub nedavni nestanovitnosti na energetskih trgih ni zaznati pritiska na rast cen plina za gospodinjstva. Prihodnost nakazuje celo možnost zniževanja cen.
    Promo Delo 17. 4. 2026 | 10:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zdravljenje izpaha pogačice pri otrocih

    Izpah pogačice je pogosta poškodba pri otrocih in mladostnikih, najpogosteje povezana s športnimi dejavnostmi, kot so nogomet, gimnastika in ples.
    Promo Delo 20. 4. 2026 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    En dan v življenju pacienta, ki je mislil, da je prepozno

    Ko se zdi, da ni več rešitve, sodobna implantologija z naprednimi All-on-X metodami odpira nove možnosti tudi pri pomanjkanju kosti
    Promo Delo 22. 4. 2026 | 09:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Artritis: prvi znaki vnetja sklepov, ki jih ne smete spregledati

    Artritis močno vpliva na kakovost življenja. S pravočasnim zdravljenjem in podporno terapijo lahko učinkovito obvladujemo bolezen in lajšamo bolečine.
    Promo Delo 21. 4. 2026 | 08:43
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Ste pripravljeni na marketing brez pravil?

    Bliža se 35. Slovenski oglaševalski festival, ki bo vnovič presegel okvire klasične konference.
    Promo Delo 20. 4. 2026 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DRUGAČNOST

    »Nimam nikogar«: zakaj drugačnost še vedno boli (video)

    Otroci razlike hitro opazijo, še hitreje pa začutijo, ali so zaradi njih sprejeti ali odrinjeni.
    21. 4. 2026 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zaposlitev slovenskih delavcev pri tujih delodajalcih na evropskem trgu dela

    Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
    Promo Delo 24. 4. 2026 | 14:29
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Skrita kriza energetike: številke, ki vzbujajo skrb

    Distribucijsko omrežje postaja ključni pogoj energetskega prehoda, saj mora hkrati obvladovati več porabe, več virov in več nihanj.
    20. 4. 2026 | 14:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

    Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
    20. 4. 2026 | 11:51
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Kdo v resnici nadzoruje digitalno infrastrukturo Evrope

    Pravila tretjih držav in vse bolj izpostavljena digitalna infrastruktura odpirajo vprašanje, kako ohraniti nadzor nad podatki, sistemi in ključnimi procesi.
    20. 4. 2026 | 10:54
    Preberite več

