Ravnatelj: Otroci vidijo, da ničesar ne moremo

Dober mesec mineva od primera medvrstniškega nasilja na vrhu celjskega nakupovalnega središča, zgodila se je tragedija v Beogradu. Po šolah so se še bolj intenzivno ukvarjali z obravnavo nasilja, veliko o tem poročajo mediji, a učinka ni.

Prav nasprotno. Ravnatelj celjske šole, ki jo obiskuje napadeno dekle, je dejal, da se samo pogovarjamo, otroci pa vidijo, da razen tega ne moremo storiti ničesar, in so, nekateri, dobili še večjo moč.

Preiskava dogajanja na strehi celjskega nakupovalnega središča je v zaključni fazi, so odgovorili s Policijske uprave Celje. Spomnimo, da je osnovnošolko več drugih deklet teplo, brcalo, pljuvalo in zmerjalo. Na strehi je bilo veliko mladih, ki so zgolj snemali dogajanje, posnetki so kmalu pristali na družbenih omrežjih. Eden izmed prisotnih je dejal, naj dekle vržejo s strehe.