Ravnatelji si želijo več ur slovenščine za priseljence

Nujno sejo odbora za izobraževanje so sklicali na zahtevo ­poslanske skupine SDS, spet so obravnavali učence priseljence.­ Njihovo število v zadnjih letih strmo narašča, ravnatelji opozarjajo, da standard pada, in zanje predlagajo več ur slovenščine. Pristojni poudarjajo, da veliko rešitev omogoča letos sprejeta ­novela zakona o osnovni šoli. V SDS so predlagali več sklepov, tudi to, da bi država omogočila pripravljalnice v tistih osnovnih šolah in občinah, kjer bi to možnost videli kot učinkovito in bi jo bili pripravljeni izpeljati. Sklepi niso bili sprejeti. Intenzivno učenje slovenščine s postopnim vključevanjem v pouk omogoča novela zakona o osnovni šoli, a za zdaj kaže, da bo veliko odvisno od iznajdljivosti ravnateljev.

Po podatkih ministrstva za vzgojo in izobraževanje je trenutno v osnovnih šolah 17.326 učencev priseljencev iz 84 držav. A kot je povedala državna sekretarka Janja Zupančič, se stanje v šolah zelo razlikuje. V 35 šolah namreč ni niti enega priseljenca, v več kot 300 šolah jih je manj kot 10 odstotkov, v 32 šolah pa je več kot 20 odstotkov priseljencev.

Infografika Delo

Ministrstvo nudi šolam dodatne ure slovenščine za otroke priseljence v prvem letu šolanja in še dodatno leto za tiste, ki se v šolanje v Sloveniji vključijo v drugem ocenjevalnem obdobju. Če se v posameznem šolskem letu na novo vključi devet učencev priseljencev, lahko šola sistemizira četrtino delovnega mesta učitelja. Kot je povedala Janja Zupančič, so v minulem šolskem letu šolam zagotovili sredstva za 31.060 dodat­nih ur slovenščine in sistemizirali 51 dodat­nih učiteljev za izvajanje začetnega pouka slovenščine. Poudarila je, da novela zakona o osnovni šoli prinaša tudi postopno vključevanje priseljencev v pouk. Najprej se lahko intenzivno učijo slovenščine, nato pa se vključujejo k predmetom, ki jim lahko sledijo.

Praksa

Ravnatelji, ki so prišli na sejo odbora, niso bili optimistični. »Ravnatelji, učitelji, šolniki opozarjamo, da smo v šolah pri zagotavljanju pravice otrok do izobraževanja prepuščeni sami sebi. Ne gre samo za otroke tujce. Lahko so namreč slovenski državljani, katerih materni jezik ni slovenščina in jezika ne znajo dovolj. Pomisliti je treba tudi na otroke, ki so Slovenci, pa so prikrajšani za enako izobraževanje v primerjavi z drugimi šolami,« je dejala predsednica združenja ravnateljev Mojca Mihelič.

Ravnateljica OŠ Jakoba Aljaža v Kranju Lucija Rakovec je dejala, da so v strokovni skupini dvanajstih ravnateljev ugotovili, da sistem, kakršen je, vodi v nižjo uspešnost otrok priseljencev in slabša nadaljnje izobraževanje teh otrok. »Dejansko vodi v segregacijo.« Ravnatelji med drugim zanje predlagajo najmanj dve uri pouka slovenščine na dan, da bi imeli status priseljenca, ki omogoča dodat­ne ure slovenščine, tudi drugo in tretje leto, znižanje normativa pri oblikovanju oddelkov, v katerih so priseljenci …

Rešitve?

V III. Osnovni šoli Celje je 25 odstotkov priseljencev, je povedal ravnatelj Aleksander Verhovšek. »Ko sem leta 2013 postal ravnatelj, je bilo v šoli 4,5 odstotka tujcev. Šole smo različne in ne moremo zagotavljati enakega izobrazbenega standarda, če imamo tujce ali če jih nimamo.« Opozoril je, da veliko učencev priseljencev ponavlja razred enkrat ali dvakrat, veliko jih ne konča izobraževanja, zato nadaljujejo na Ljudski univerzi. Največji izzivi so z albansko govorečimi učenci. Verhovšek je dejal, da so pri teh družinah tudi največje kulturne razlike. »Tu je potrebna drugačna sistemska rešitev. V Celju se že nekaj časa pogovarjamo, ali bi morda izkoristili ljudske univerze, na katerih bi vzpostavili ekipe, ki bi obiskovale šole. Da ne bi trgali učencev iz šol, ampak bi specializirana ekipa prišla v šolo in poskrbela za intenzivno delo z učenci tujci.«

Enega od največjih deležev priseljencev ima OŠ Maksa Durjave Maribor. Po navedbah ravnatelja Alberta Mihajlovića je več kot tretjina učencev priseljencev. Dejal je, da so z dobro organizacijo zagotovili, da imajo intenzivni tečaj slovenščine vsak dan nulto in prvo uro, nato se vključujejo v redni pouk. Toda ur je absolutno premalo, je poudaril. Če bi bilo ur več in če bi se lahko vključevali tudi učenci, ki so v Sloveniji drugo leto, bi lahko imeli dve skupini in bi jih lahko ločili vsaj na razredno in predmetno stopnjo. Dejstvo, da so v šoli organizirali intenzivne ure slovenščine, ni povezano s sistemskimi rešitvami, je poudaril Mihajlović. »To je iznajdljivost šole.«

Kot je dejala državna sekretarka Janja Zupančič, je prav na ta način treba brati novelo zakona o osnovni šoli o postopnem vključevanju priseljencev, ki je po njenih besedah dala šolam avtonomijo, da bodo našle rešitve. Dodala je, da se bodo z ravnatelji še ta teden srečali na temo priseljencev, jeseni pa bodo o tem pripravili posvet.