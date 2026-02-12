Stanje v šolstvu poznajo, prave vizije pa nismo slišali

Vzgoja in izobraževanje običajno nista tema predvolilnih soočenj, zato je združenje ravnateljev pripravilo javno tribuno, na kateri so želeli slišati vizije strank o prihodnosti obveznega javnega šolstva, napovedi sistemskih sprememb in razumevanje dogajanja v šolstvu. Čeprav vizij nismo slišali, so v združenju ravnateljev zadovoljni, saj so vsi predstavniki strank, od parlamentarnih je manjkal le predstavnik SD, poudarjali, kako pomemben in potreben pozornosti je ta resor. Ko bodo po 22. marcu dnevi velikih besed in obljub mimo, bodo stranke nanje spomnili, obljubljajo ravnatelji.