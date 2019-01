Ravnatelji zahtevajo višje plače

Ravnatelji bodo premierju Marjanu Šarcu poslali pismo, v katerem bodo opozorili na svoj položaj. »Komaj za silo vzpostavljena razmerja med plačami vodilnih delavcev in učiteljev so ponovno porušena,« pravi predsednik združenja ravnateljev Gregor Pečan, ki dodaja, da je stanje zaskrbljujoče.



»Stokrat bolj se splača, da napreduješ v naziv svetnika, kmalu še v nov naziv, vzameš nekaj ur dodatne delovne obveznosti in imaš plačo, ki je enakovredna, kot če bi bil ravnatelj v 51. plačnem razredu. Z bistveno manjšo odgovornostjo, bistveno drugačnim delom in nalogami. In tako seveda ne more biti,« je prepričan Pečan.



Ravnatelje bo podprl tudi SVIZ, čeprav se z njihovo primerjavo plač ne strinja. Tako kot ravnatelji tudi v Svizu opozarjajo, da enotni plačni sistem v javnem sektorju ni dober oziroma da ne deluje. Kaj pa na to pravi ministrstvo za javno upravo?



