Razbiti liberalci utrjujejo neliberalne sile

Vedno nove stranke in novi politični obrazi, ki vznikajo na liberalni sredini, potrjujejo krizo liberalne demokracije v Sloveniji, o kateri je v intervjuju za RTV Slovenija govoril tudi slovenski filozof Slavoj Žižek: »Izraz krize pa je, da se formulira politično nezadovoljstvo, ki ga politični prostor, ki ga imamo, ne more ustrezno reprezentirati.«

»LDS je lahko bila močna, ker smo takrat imeli v Sloveniji nediferencirano kapitalsko strukturo. To pomeni, da je bilo veliko podjetij v državni lasti in ni bilo lastnikov kapitala, ki bi bili zadosti močni, da bi sami financirali katero od liberalnih strank,« politične in kapitalske okoliščine časa dominacije nekdanje LDS, ki se je končala z volitvami leta 2004, opiše politolog dr. Igor Lukšič.