Razcvet oskrbe doma: socialna varnost ali nova pot v brezposelnost

Število oskrbovalcev družinskih članov in osebnih asistentov v Sloveniji hitro narašča, kar odraža povečevanje potreb po dolgotrajni oskrbi in podpori invalidom. Oskrbovalci družinskega člana zaradi prevzema skrbi praviloma zapustijo trg dela, kar odpira vprašanja njihove dolgoročne zaposljivosti po prenehanju oskrbe.

Osebni asistent delo opravlja v delovnem razmerju, na podlagi podjemne pogodbe ali kot samostojni podjetnik. Pristojna ministrstva poudarjajo, da so ti sistemi pravno in socialno urejeni ter vključeni v obvezna socialna zavarovanja, zato naj ne bi povečevali brezposelnosti ali drugih tveganj.