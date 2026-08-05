Na ministrstvu razdelili 22 milijonov, cilja pa niso ustrezno preverjali

Večja dostopnost do kakovostnih javnih kulturnih dobrin je eden od ciljev kulturnega resorja, za katerega namenja tudi kar veliko denarja. V dveh javnih razpisih, ki jih je ministrstvo izvedlo leta 2021, za programe in projekte do leta 2025, je, na primer, za to razdelilo slabih 22 milijonov evrov. Pri tem je le delno ustrezno določilo merila za izbor, ni vzpostavilo primernih mehanizmov za evalvacijo, ni preverjalo doseganja ciljev, prav tako pa pomanjkljivo spremljalo izvajanje sofinanciranih vsebin, je kritično računsko sodišče. Poslovanje ministrstva v tem delu je ocenilo kot neučinkovito. Računsko sodišče je pod drobnogled vzelo štiriletni programski razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov na področju umetnosti v obdobju 2022–2025, objavljen avgusta leta 2021, in ...