Janša molči, ministrske liste ne pozna skoraj nihče iz SDS

Vlada, ki naj bi nastopila že v prihodnjih dneh, se še vedno sestavlja za zaprtimi vrati, kar ni pomembno le za politično kuliso, temveč za razumevanje, kakšno smer bo ubrala država v naslednjih letih. Medtem ko naj bi bila ministrska lista vložena šele ta teden, kar zamika zaslišanja v državnem zboru na začetek prihodnjega tedna, ostaja ena ključnih neznank pravosodni resor, okoli katerega se prepleta več imen in še več tišine.

V članku pojasnimo, zakaj je to ministrstvo za pravno državo in gospodarstvo pomembnejše, kot se morda zdi iz dnevne politike, ter kako vpliva na ravnotežje moči v koaliciji. Razkrivamo, kdo se omenja kot možni kandidati, zakaj se je eden od »naravnih« pretendentov odpovedal položaju in kaj pomeni, da ima popoln vpogled v ministrsko listo samo Janez Janša. Kdo bo v resnici držal ključ pravosodja, ostaja za zdaj še odprto.