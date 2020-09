Razglašeni WEBSI spletni prvaki 2020

Boštjan Gorenc - Pižama FOTO: Websi

Odbita do bita, VAL 202 FOTO: Websi

In kdo so WEBSI spletni prvaki 2020

WEBSI nagrajenci



Naj digitalna agencija: Agencija 101, d. o. o.

Generalni spletni prvak: Live shop (A1 Slovenija, d. d.)

Naj digitalec: Simon Žalec, vodja digitalne strategije v blagovni znamki Argeta (Atlantic Droga Kolinska/Atlantic Grupa, d. d.).

Naj naročnik: A1 Slovenija, d. d.

Naj digitalna kampanja: Vse se začne z dobrim servisom (Petrol, d. d., in Agencija 101, d. o. o.)

Zmagovalec ljudstva: NLB Klikin (NLB, d. d., in Infinum, d. o. o.)

Najboljša vsebina: Plakatna akcija koronavirus / Plaktivat (TAM-TAM, d. o. o.)

Najboljša uporabniška izkušnja: Destinacijski portal Visit Maribor (Zavod za turizem Maribor - Pohorje in April 8, d. o. o.)

Najboljše oblikovanje: Vila Madeleine - spletna stran (Rocco nepremičnine, d. o. o., in Kreativna tovarna, d. o. o.)

Agencija 101, d. o. o., digitalna agencija leta FOTO: Websi



Nagrade po kategorijah

Na WEBSI dnevu 2020 se je s podelitvijo 31 prestižnih nagrad zaključil celoletni projekt WEBSI spletni prvaki, ki ga je zaznamovala epidemija, a tudi rekordno leto po številu prijavljenih projektov. Kot naj agencija je ponovno slavila Agencija 101, kot naj naročnik pa podjetje A1, ki je s projektom Live shop v sodelovanju z DROM Agency slavil tudi kot generalni spletni prvak.V četrtek, 24. septembra, so v Festivalni dvorani Ljubljana podelili prestižne nagrade WEBSI Spletni prvaki in razkrili, kateri izmed rekordnih 142 prijavljenih projektov segajo prav v vrh slovenskih digitalnih projektov v letu 2020. Letošnje digitalne presežke je izbrala 108-članska strokovna in poslovna žirija pod vodstvom Andreja Krajnerja, direktorja komuniciranja, NLB.WEBSI dan – festival slovenskega digitalnega komuniciranja, ki je seveda minil tudi v znamenju ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa, je znova dokazal, da slovenska digitalno-poslovna scena premore toliko znanja, da je včasih dovolj, če si ga delimo samo med sabo. Tako so bile kot vedno v ospredje postavljene uspešne slovenske zgodbe.Dogodek je čez dan in zvečer povezoval in popestril Boštjan Gorenc - Pižama. Med predavatelji pa so se zvrstili strokovnjaki iz podjetij in agencij, kot so portal ona-on.com (Luka Kogovšek), Fraport Slovenija (Brigita Zorec), AV Studio (Jure Tovrljan), Abelium in Designstrategyguide (Urška Saletinger in Romina Kavčič), Telekom Slovenije (Simon Slonjšak), Kino Šiška (Rok Avbar in Nik Drozg) ter Vuk Ćosić. Že tradicionalno sta Maruša Kerec in Anže Tomić (Val 202) izvedla Odbito okroglo mizo, ki bo predvajana tudi na istem radiu, Karmen Mlinar (A1) pa je vodila okroglo mizo z mladimi z naslovom Nove generacije, novi trendi in kanali.Po dnevnem, konferenčnem delu pa je sledila težko pričakovana slavnostna podelitev najprestižnejših slovenskih nagrad s področja digitalnega poslovanja – WEBSI Spletni prvaki 2020. Naj digitalna agencija leta 2020 je že drugič zapored Agencija 101, letošnji generalni spletni prvak je Live shop A1 Slovenije, naj digitalna kampanja pa Vse se začne z dobrim servisom Petrola in Agencije 101. Letos prvič podeljen naziv naj naročnik je pripadel A1 Slovenija, nagrado za naj digitalca 2020 pa je prejel Simon Žalec, vodja digitalne strategije v blagovni znamki Argeta (Atlantic Droga Kolinska/Atlantic Grupa, d. d.).1. mesto: S srcem pri teku (Porsche Slovenija, d. o. o., blagovna znamka Volkswagen in Agencija 101, d. o. o.), 2. mesto: Porsche Group Card (Porsche Slovenija, d. o. o., in Infinum, d. o. o.), 3. mesto: Prenova spletne strani Regia.si (REGIA GROUP, d. d., in PM, Poslovni mediji, d. o. o.)1. mesto: Plakatna akcija koronavirus / Plaktivat (TAM-TAM, d. o. o.), 2. mesto: Val 202 proti korona virusu (RTV Slovenija, javni zavod), 3. mesto: Preprosto doma (Lidl Slovenija, d. o. o., k. d., in DROM agency, d. o. o.)1. mesto: Spletna poslovalnica i.triglav (Zavarovalnica Triglav, d. d., in AV studio, d. o. o.), 2. mesto: Intranet Fraport Slovenija (Fraport Slovenija, d. o. o., in Creatim Ržišnik Perc, d. o. o.), 3. mesto: Kalkulator za dodatek k pokojnini | VITA življenjska (VITA življenjska, d. d., in Creatim Ržišnik Perc, d. o. o.)1. mesto: Samsung Galaxy S10 fotografija (Samsung Electronics Austria, Next Media, d. o. o., in Starcom / Publicis Groupe Slovenia)1. mesto: SkirA1ka: e-skiro meet (A1 Slovenija, d. d., DROM agency, d. o. o., in Taktik, agencija za komunikacijski management, d. o. o.), 2. mesto: Piknik vseh piknikov (Panvita Mir, d. d., in Herman & partnerji, d. o. o.), 3. mesto: Volkswagen Ljubljanski maraton (TIMING Ljubljana, društvo za izvedbo športnih programov, in Frontlab, d. o. o.)1. mesto: Bagel s Petrola (Petrol, d. d., in Agencija 101, d. o. o.), 2. mesto: Plakatna akcija koronavirus / Plaktivat (TAM-TAM, d. o. o.), 3. mesto: Življenje je potica (Lidl Slovenija, d. o. o., k. d., in DROM agency, d. o. o.)1. mesto: Mladina proglas (Mladina, časopisno podjetje, d. d., Ljubljana), 2. mesto: Prenova spletnega mesta Lahkonočnice (A1 Slovenija, d. d., CNJ, d. o. o., in Zavod Multipraktik), 3. mesto: Najboljši za volanom (Avto-moto zveza Slovenije, Creatim Ržišnik Perc, d. o. o., in Bsmart Performance Agency, d. o. o.)1. mesto: NLB Klikin (NLB, d. d., in Infinum, d. o. o.), 2. mesto: mBank@Net (Nova KBM, d. d., in Drugi vid, d. o. o.), 3. mesto: Triglav.si (Zavarovalnica Triglav, d. d., in AV studio, d. o. o.)1. mesto: Digitalni sistem Donat Mg (Atlantic Droga Kolinska, d. o. o., in Optiweb, d. o. o.), 2. mesto: Identifikacija prodajnih priložnosti (Celtra, d. o. o., in Creatim Ržišnik Perc, d. o. o.), 3. mesto: Hooray Studios (korporativno spletno mesto) (HOORAY STUDIOS, založništvo, d. o. o., in Madwise, d. o. o.)1. mesto: Live shop (A1 Slovenija, d. d.), 2. mesto: Trippstory Velenje: lov na svetilko skrivnosti (Zavod za turizem Šaleške doline, Yootree, d. o. o., in Lanara Consulting), 3. mesto: Direct4.me pametni paketnik (Kivi Com, d. o. o.)1. mesto: Spletna stran Mestne občine Kranj (Mestna občina Kranj in Dspot, d. o. o.), 2. mesto: Cankarjev dom (Cankarjev dom in ENKI, d. o. o.), 3. mesto: Spletno mesto kandidature Mestne občine Ljubljane za naziv evropska prestolnica kulture 2025 (Mestna občina Ljubljana in INNOVATIF, d. o. o.)1. mesto: Podkasti Radia Slovenija (RTV Slovenija, javni zavod), 2. mesto: Pobuda medijev v Sloveniji (Medijski partner, d. o. o., in Agencija 101, d. o. o.), 3. mesto: Spletni znanstveni časopis Alternator (Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti in INNOVATIF, d. o. o.)1. mesto: Mobilna aplikacija Donat Mg Moments (Atlantic Droga Kolinska, d. o. o., in Kamino, d. o. o.)1. mesto: Vse se začne z dobrim servisom (Petrol, d. d., in Agencija 101, d. o. o.)1. mesto: Personalizirana video kampanja (A1 Slovenija, d. d.)1. mesto: ObdarovA1nica (A1 Slovenija, d. d., in DROM agency, d. o. o.), 2. mesto: Sprosti se in Smile (Pivovarna Laško Union, d. d., blagovna znamka Union in Agencija 101, d. o. o.), 3. mesto: PAZI, BUŠKA! Ko ti medved in mačka predstavita dodatna zavarovanja (GENERALI zavarovalnica, d. d., in Vintom, sp., z. o. o.)1. mesto: Spletno mesto Donat Mg (Atlantic Droga Kolinska, d. o. o., in Optiweb, d. o. o.), 2. mesto: Fridika - 100% naravna in ročno narejena čokoladica (QUADRO, d. o. o., in spletnaPOSTAJA, d. o. o.), 3. mesto: Preizkusi Braun IPL na svoji koži (Orbico, d. o. o., in AV studio, d. o. o.)1. mesto: INVIDA - produkcijski studio (INVIDA, d. o. o., in spletnaPOSTAJA, d. o. o.), 2. mesto: Konfigurator izdelkov Novak-M (Novak M, d. o. o., in Optiweb, d. o. o.), 3. mesto: Triglav.si (Zavarovalnica Triglav, d. d., in AV studio, d. o. o.)1. mesto: UF PRO - taktična oprema za profesionalce (UNI&FORMA, d. o. o., in spletnaPOSTAJA, d. o. o.), 2. mesto: Triglav - Skleni online! (Zavarovalnica Triglav, d. d., in AV studio, d. o. o.), 3. mesto: SOPEK.SI - Kupi mi rože (ARM DESIGN, d. o. o.)1. mesto: Nacionalna kampanja Zdaj je čas. Moja Slovenija (Slovenska turistična organizacija), 2. mesto: Destinacijski portal Visit Maribor (Zavod za turizem Maribor - Pohorje in April 8, d. o. o.), 3. mesto: Pomelaj (ZRP POMELAJ, z. o. o., in Frontlab, d. o. o.)1. mesto: 8DATA (April 8, d. o. o.), 2. mesto: AdCan.si (Adverta, spletni marketing, d. o. o.)1. mesto: Cockta, živi za svojo stvar (Atlantic Droga Kolinska, d. o. o., in Yootree, d. o. o.), 2. mesto: Video personalizacija (A1 Slovenija, d. d.), 3. mesto: Fer s Tinom Vodopivcem (HOFER trgovina, d. o. o., in SONCE.NET, d. o. o.)1. mesto: Vsebinsko središče Donat Mg Detox (Atlantic Droga Kolinska, d. o. o., in Optiweb, d. o. o.), 2. mesto: Vozim se – Ponovite izpitno vožnjo (Zavarovalnica Triglav, d. d., in Renderspace, d. o. o.), 3. mesto: Corny družinske dogodivščine (Atlantic Droga Kolinska, d. o. o., in ENKI, d. o. o.)