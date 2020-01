Razglasili osebnost leta 2019 na Koroškem

Slovenj Gradec – Milan Kamnik, ki je lani praznoval 45-letnico glasbenega ustvarjanja, je koroška osebnost leta 2019 po izboru poslušalcev Koroškega radia.



Prejel je največ glasov poslušalcev, ki so lahko za osebnost leta glasovali preko spleta in radijskega etra tudi za športno plezalko Janjo Garbret iz Šmartna pri Slovenj Gradcu in slovensko kmetico lanskega leta Marjeto Ročnik s Prevalj.

Milan Kamnik je v pogovoru z urednico informativnega programa Koroškega radia Ireno Fasvald povedal, da je vesel zmage. Zahvalil se je vsem, ki so zanj glasovali, Korošce pa pozval k enotnosti, še posebej v prizadevanjih za tretjo razvojno os, katere ambasador je tudi sam.



»Naj spomnimo, da je po izboru poslušalcev Koroškega radia osebnost leta 2016 postala koroška humanitarka Anika Popič, leto za njo Franc Šegovc, vodja Štirih kovačev, leta 2018 pa Aljaž Verhovnik, borec za hitro cesto na Koroško,« so sporočili s Koroškega radia.



Milan Kamnik je oktobra lani ob 45-letnici glasbenega ustvarjanja pripravil velik koncert v Kotljah, ki ga je v živo prenašal tudi Radio Slovenija. Na koncertu se je predstavil s starimi uspešnicami, pa tudi z novimi skladbami v koroškem narečju z albuma z naslovom A še mam sploh pravico, ki je izšel konec lanskega leta.