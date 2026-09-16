Več kot tretjina učiteljev ne namerava ostati v poklicu v naslednjih petih letih

Učiteljev, ki nameravajo ta poklic opravljati še prihodnjih pet let, je 62,9 odstotka, je pokazala raziskava raziskovalk Pedagoškega inštituta, Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru (UM) in Filozofske fakultete UM. V raziskavi so eno šolsko leto spremljale izgorelost in zadovoljstvo z delom slovenskih učiteljic in učiteljev. V širšem projektu so nastale smernice, po katerih naj bi razvijali rešitve, da bi učitelji v poklicu ostali. Triletni projekt bodo zaključili konec meseca, na včerajšnjem strokovnem posvetu, ki sta ga organizirala Pedagoški inštitut in društvo Slodre, so predstavili ključne ugotovitve raziskave ter pripravljene smernice. V raziskavi je sodelovalo 50 osnovnih šol, 21 srednjih šol ter več kot tisoč učiteljic in učiteljev. Učitelji so trikrat v enem šolskem letu ...