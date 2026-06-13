Raziskava: javnost nasprotuje zbliževanju z Izraelom pod novo Janševo vlado

Nova vlada Janeza Janše je ta teden razveljavila ukrepe, ki jih je proti Izraelu in predstavnikom izraelskih oblasti sprejela prejšnja vlada Roberta Goloba. To je eno prvih opaznejših zunanjepolitičnih odločitev nove oblasti, ki pa po podatkih javnomnenjske raziskave, ki jo je inštitut Mediana izvedel za Delo, nima širše podpore med državljani.

Rezultati raziskave, ki je zajela 716 ljudi, enakomerno razdeljenih po spolu, kažejo, da javnost zunanjepolitičnega obrata nove vlade ne spremlja z navdušenjem. Pri simbolnih vprašanjih, kot je izobešanje palestinske zastave, je družba skoraj enakomerno razdeljena, pri vsebinskih vprašanjih odnosov z Izraelom in priznanja Palestine pa je večina vprašanih bistveno bolj kritična do sprememb, ki jih napoveduje oziroma izvaja nova oblast.