87 odstotkov Slovencev ima doma vsaj en kotiček z navlako

Urejen dom ne pomeni nujno popolnosti. Raziskava IKEA Store & Organise Report 2026 razkriva zanimiv paradoks: skoraj trije od petih Slovencev svoj dom opisujejo kot urejen, hkrati pa jih ima kar 87 odstotkov doma vsaj eno mesto, kjer se kopiči navlaka. Največ preglavic povzročata kuhinjski pult in garderobna omara.

Raziskava obenem kaže, da si večina Slovencev ne želi doma, ki bi bil videti kot iz kataloga. Želijo si predvsem prostor, ki deluje v vsakdanjem življenju, praktičen in dovolj organiziran, hkrati pa topel, oseben in prijeten.

Za številne Slovence nered ni le estetska nadloga, ampak lahko postane tudi vir napetosti doma. 44 odstotkov jih pravi, da se prepirajo zaradi neurejenega kuhinjskega pulta, 37 odstotkov je takih na globalni ravni. V slovenskih gospodinjstvih z otroki ta delež naraste na 67 odstotkov.

Izsledki so del najnovejše globalne raziskave podjetja IKEA o tem, kako organizacija doma, načini shranjevanja in stvari, ki jih hranimo, vplivajo na naš vsakdan, odnose in dobro počutje. Raziskava je zajela 31.488 ljudi z 31 trgov, med njimi tudi Slovenijo.

Urejen dom ne pomeni nujno popolnosti. FOTO: Lindseyleeanna/shutterstock

Urejen dom ni vedno popoln

Raziskava kaže, da se Slovenci vse bolj odmikajo od predstave, da mora biti urejen dom videti brezhibno. Več kot polovica jih ima raje dom, v katerem se zares živi. Podobno razmišljajo tudi drugod po svetu, skoraj tri petine ljudi daje prednost domačnosti pred minimalizmom.

»Ljudje si želijo dom, ki odraža njihovo osebnost, dom, ki pripoveduje njihove zgodbe, ohranja spomine in prostor namenja stvarem, ki jim nekaj pomenijo. To, kar hranimo, veliko pove o tem, kdo smo.

Pri podjetju IKEA verjamemo, da si vsakdo zasluži dom, ki mu je pisan na kožo. Prav temu so namenjene pametne in cenovno dostopne rešitve,« pravi Dragoslava Marković Premeru, vodja oblikovanja opreme za dom in maloprodajnega oblikovanja pri podjetju IKEA Slovenija.

Cilj torej morda ni odstraniti še zadnje sledi nereda, temveč ustvariti dom, prilagojen ljudem, ki v njem živijo. Tudi pri tem se kažejo razlike med generacijami. Medtem ko 67 odstotkov pripadnikov generacije baby boom svoj dom opisuje kot urejen, je med generacijo Z takšnih le 43 odstotkov.

Ljudje si želijo dom, ki odraža njihovo osebnost. FOTO: Prostock-studio/shutterstock

Slovencem je pomembno tudi, da lahko stvari doma hitro in zlahka najdejo, to velja še posebej za ženske. Kar štirim od petih Slovenk se zdi pomembno, da doma zlahka najdejo vse, kar potrebujejo, v primerjavi s približno sedmimi od desetih Slovencev.

»Predal za navlako« se najde v vsakem domu

Če obstaja univerzalni simbol gospodinjskega kaosa, je to predal, v katerem konča vse, za kar ne vemo, kam bi pospravili, tudi slovenska gospodinjstva niso izjema.

Skoraj dve tretjini (64 odstotkov) Slovencev ima »predal za navlako«, kamor stvari pospravijo preprosto zato, ker ne vedo, kam drugam bi jih dali. Globalno je ta delež le nekoliko višji, 68 odstotkov, kar kaže, da je »predal za navlako« pravzaprav univerzalen pojav, ki ga dobro poznajo gospodinjstva po vsem svetu.