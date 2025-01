Slovenski raziskovalci dosegli pomemben korak v boju proti raku

S Kemijskega inštituta Slovenija prihaja vest o novem novem pomembnem dosežku njegovih raziskovalk in raziskovalcev na področju boja proti raku. Rezultati raziskave, ki so jo izvedli Sara Orehek, Taja Železnik Ramuta, Duško Lainšček, Špela Malenšek, Martin Šala, Mojca Benčina, Roman Jerala in Iva Hafner Bratkovič, so bili objavljeni v ugledni znanstveni reviji Nature Communications.

Kot pojasnjujejo, so razvili nov terapevtski pristop, pri čemer so jim v navdih služili inflamasomi, ki so sestavni del prirojenega imunskega sistema. Da bi vzpodbudili bolnikov imunski sistem, so v rakave celice vnesli zapis za proteine, ki sprožijo celično smrt in proteine, ki spodbudijo imunski sistem.

S tem so dosegli dvojni učinek – poleg smrti rakavih celic je izločena vsebina celic povzročila vnetje, ki je delovalo kot sirena, ki v tumorje privlači imunske celice ter spodbudi njihovo protitumorsko delovanje. Nov pristop je v predkliničnih raziskavah učinkovito deloval proti različnim vrstam raka in spodbudil trajni imunski odziv proti tumorju. To je, poudarjajo na Kemijskem inštitutu, glavni cilj imunoterapije raka, saj pri ozdravljenih živalih – s pristopom so ozdravili 40 odstotkov miši z modelom kožnega raka melanoma, ki velja za izredno agresivnega – ne pride do ponovitve bolezni.

»Nov pristop predstavlja inovativno strategijo z velikim terapevtskim potencialom, saj ponuja robustno orodje za zdravljenje različnih oblik raka, neodvisno od njihovega izvora,« so še dodali. V študiji so terapevtske komponente vnesli v tumorje s pomočjo elektroporacije, ki je predvsem priročna za dostopne tumorje, kot so na primer različne vrste kožnega raka in raka dojk. V prihodnje nameravajo raziskati še druge načine dostave, ki bi omogočili zdravljenje manj dostopnih tumorjev.