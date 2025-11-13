Raziskovalci v začaranem krogu: Izjemno pomemben poklic, a s premajhnim ugledom

Raziskovalni poklic v družbi nima ugleda, ki bi ga moral imeti, to delo je manj vrednoteno kot v preteklosti, ugotavljajo raziskovalci v anketi, na katero je odgovorilo tisoč slovenskih raziskovalk in raziskovalcev. »Raziskovalci moramo tudi malce pomesti pred svojim pragom. Sploh v zadnjih 20 letih, ko se stvari spreminjajo s svetlobno hitrostjo, svoja znanstvena spoznanja preredko sporočamo splošni javnosti,« ugotavlja prof. dr. Boštjan Udovič s FDV, vodja raziskave o kariernem razvoju raziskovalk in raziskovalcev v Sloveniji.

Danes je raziskovalcem pogosto težje kot pred leti. Razbijati lažne novice, tekmovati z googledoktorji in chatznanstveniki, ni lahko, ugotavlja Boštjan Udovič. Med glavnimi izzivi so tudi razlike med spoloma v zadovoljstvu z razmerami dela. Želeli bi si boljšega sistema nagrajevanja kakovostnih raziskovalcev.