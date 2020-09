Razkol tudi o izboru novega Desusovega ministra

Ljubljana – Tako kot o tem, ali lahko predsednico Aleksandro Pivec razreši svet stranke ali le kongres, so v Desusu razklani tudi o izbiri ministra, ki bo sedel na čelu urada za demografijo. Poslanska skupina si želi, da bi postopek izbire kandidata stekel po seji sveta stranke, ki bo prihodnji teden v sredo, medtem ko je Pivčeva jasna, da z imenovanjem ministra ne bodo čakali na razplet v stranki.Na vprašanje, kdaj bo kandidata za novega ministra predlagala v potrditev kadrovski komisiji stranke, nam je včeraj sicer odgovorila, da je na službeni poti v tujini in da se to dela doma. Ali to pomeni, da bi postopki za imenovanje ...