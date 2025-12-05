Razkrita razširjenost nasilja nad invalidi v EU

Poročilo agencije EU za temeljne pravice (FRA) razkriva, da so zanemarjanje, zlorabe in različne oblike nasilja nad invalidi v ustanovah razširjene po vsej EU, kjer v institucionalni oskrbi živi več kot 1,4 milijona ljudi. Najpogostejše oblike nasilja vključujejo verbalne in fizične zlorabe, prisilno ali čezmerno zdravljenje, omejevanje gibanja, finančno izkoriščanje ter spolno nasilje, pri čemer so posebej ranljivi ljudje z motnjami v duševnem razvoju, otroci in starejši.

Slovensko poročilo izpostavlja sistemske pomanjkljivosti, normalizacijo nasilja ter pomanjkanje nadzora in prijavnih mehanizmov, kar vodi v kulturo molka in nekaznovanosti. FRA poziva države EU, naj okrepijo deinstitucionalizacijo, izboljšajo podporo v skupnosti in zagotovijo učinkovite ukrepe za preprečevanje nasilja ter zaščito žrtev.