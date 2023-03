Razkrivamo: dokument, s katerim je kader SDS prilezel na vrh Pošte Slovenije

Dokumenti, ki smo jih pridobili v uredništvu, potrjujejo, da zdaj že nekdanji generalni direktor Pošte Slovenije Tomaž Kokot za opravljanje funkcije ni izpolnjeval pogojev.

Je pa zaupni dokument kadrovske agencije Competo, ki je »preverjala« ustreznost kandidatov, napisan tako, da je nadzornikom omogočil njegovo imenovanje za polni mandat.

Kot je razvidno, je tudi v dokumentu zapisano, da Kokot za imenovanje na funkcijo ne izpolnjuje zakonskih pogojev – ni namreč imel izkušenj z vodenjem velike gospodarske družbe. A je Competo zapisal, da je »z veliko stopnjo verjetnosti mogoče sklepati, da kandidat razpolaga z ustreznimi praktičnimi in strokovnimi znanji, ki so vsebinsko povezana z opravljanjem temeljne dejavnosti Pošte Slovenije ...«

Kaj je zapisano v dokumentu glede Kokotovih delovnih izkušenj, si lahko preberete sami in ustvarite mnenje o tej oceni kadrovske agencije.

Kokot1 FOTO: Suzana Kos/Delo

Kokot2 FOTO: Suzana Kos/Delo

Da je Kokot dobil polni mandat generalnega direktorja Pošte Slovenije, je bilo treba, spomnimo, prevetriti celo nadzorni svet – trije nadzorniki so zaradi nestrinjanja z dogajanjem celo odstopili. Eden od nadzornikov je prijavil nedopustne politične pritiske nanj. Odločil pa je dvojni glas predsednika Ervina Renka iz kvote SDS.

K razkritju tega dokumenta, katerega del objavljamo, je pozivala informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik, saj ima javnost po njenih besedah namreč upravičen interes izvedeti, kako država izvaja politiko na področju kadrovanja v družbah v stoodstotni lasti države in katere kvalitete, znanja in izkušnje država, prek nadzornega sveta družbe, šteje kot odločilne pri izbiri za zasedbo najbolj odgovornih delovnih mest.

Upravno sodišče je v sodbi sledilo stališču informacijske pooblaščenke, so sporočili včeraj, in opozorilo, da odprtost podatkov glede strokovnosti, zahtevane izobrazbe, izkušenj in vizije delovanja družbe pripomorejo zlasti k večji odgovornosti države do državljanov in do transparentne politike, ki jo država izvaja na področju kadrovanja v družbah v lasti države.

Informacijska pooblaščenka je včeraj pozdravila odločitev sodišča in upa, da ji bo Pošta Slovenije z novim generalnim direktorjem na čelu, ki ga je postavila aktualna oblast, sledila ter dokumentacijo nemudoma posredovala.

Kokot je na čelo Pošte Slovenije kot začasni direktor prišel marca 2021, ko je vodenje družbe sporazumno po skoraj desetih letih prekinil Boris Novak. Pred tem je Slovenski državni holding (SDH) Kokota imenoval v nadzorni svet Pošte, ki ga je do imenovanja v poslovodstvo tudi vodil. Polni mandat generalnega direktorja je Kokot začel 1. februarja 2022, a ga ni končal.