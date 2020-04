Razkuževanje kabin po vsaki uporabi in razkuževanje stranišč na vsako uro

Razkuževanje kabin

»Starejši ljudje in bolniki s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi z večjim tveganjem za težji potek bolezni morajo še posebej upoštevati preventivne ukrepe in se dodatno zaščititi. Zato naj te osebe razmislijo o nujnosti in času obiska trgovin, dokler epidemija ne izzveni.«

NIJZ



Lokali naj omejijo število miz

Po prvomajskih praznikih se bodo znova odprle tudi trgovine z oblačili in obutvijo pa tudi terase lokalov. Za zaposlene in stranke veljajo splošni ukrepi za zaščito pred okužbo, poleg tega pa še nekateri dodatni.Trgovine, ki omogočajo pomerjanje oblačil, bodo morale med drugim zagotoviti razkuževanje in učinkovito prezračevanje kabin za pomerjanje po vsaki uporabi. Oblačila, ki jih je stranka pomerila in jih ne bo kupila, je treba shraniti ločeno. Če so na njih dodatki iz plastike in kovine, je treba te razkužiti. Nato se oblačila ločeno shranijo za dva dneva, preden gredo nazaj v prodajo, so navedli na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) . Prodajalci in kupci morajo seveda nositi maske.Če kupljena oblačila ne ustrezajo in trgovina omogoča možnost, da jih stranka vrne, jih zaposleni shrani v čisto polivinilno vrečo in nanjo napiše datum. Če so na oblačilih dodatki iz plastike in kovine, te dodatke zaposleni pred deponiranjem v vrečo še razkuži z alkoholnim razkužilom. Nato se oblačila ločeno shranijo za dva dneva, preden gredo nazaj v prodajo. O tem naj zaposleni vodi evidenco.Kupci naj nakup opravijo čim hitreje - obisk trgovine naj se po navedbah NIJZ omeji na le toliko časa, kot je treba za načrtovani nakup. Čim manj naj se dotikajo katerih koli površin in predmetov, z razkuženimi rokami pa naj se dotikajo le tistih oblačil, ki jih nameravajo kupiti.Pralna oblačila naj kupci pred prvo uporabo operejo z detergentom na najvišji temperaturi, ki jo oblačilo prenese, in dobro posušijo. Za ostala oblačila priporočajo, da jih ločeno shranijo za dva do sedem dni, preden jih začnejo uporabljati.Na NIJZ so še navedli, da je do sedaj znanih podatkov iz literature o preživetju novega koronavirusa na različnih vrstah tkanin je malo. Po nekaterih podatkih virus na tekstilu v laboratorijskih pogojih preživi en dan. Če so na oblačilih različni dodatki (gumbi, zadrge, okrasni dodatki…), ki so iz plastike, kovine, je na teh materialih čas preživetja virusa daljši (od tri do sedem dni). Zato priporočajo razkuževanje teh dodatkov.Oblačila, ki jim niso prav in imajo možnost, da jih vrnejo, naj kupci shranijo v čisto vrečo in vrnejo v trgovino. Po rokovanju z novimi oblačili naj si umijejo roke, po pomerjanju novih oblačil čez glavo pa priporočajo umivanje obraza z milom.Na terasah in letnih vrtovih gostinskih lokalov bodo morale biti mize razporejene tako, da bo med posameznimi strankami najmanj meter in pol razdalje. Izvajalci storitev naj omejujejo številčna omizja, za mizo naj do spremembe vladnega odloka o prepovedi zbiranja na javnih mestih sedijo le člani istega gospodinjstva.Odstraniti je treba samopostrežne načine postrežbe, kot so solatni bar in košarice kruha za več gostov, ali mesta, kjer bi si stranke lahko same postregle določeno blago. Čist jedilni pribor naj zaposleni stranki posredujejo na način, ki onemogoča stik in morebitno onesnaženje. To je denimo zaprta vrečka s priborom za eno osebo.NIJZ poudarja, da morajo obiskovalci gostinskih lokalov takrat, ko uporabijo sanitarije oz. vstopijo v drug zaprti prostor, uporabiti masko ali drugo obliko zaščite ustnega in nosnega predela. Izvajalci storitev pa morajo sanitarije očistiti in razkužiti najmanj vsako uro.