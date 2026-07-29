Razlaga umetne inteligence ni zdravniška diagnoza

Umetno inteligenco zdaj pogosto uporabljamo tudi za lažje razumevanje izvidov, diagnoz ter druge zdravstvene dokumentacije. A svoja spoznanja je treba deliti s svojo zdravnico ali zdravnikom, opozarja stroka.

Orodja umetne inteligence (UI) so se na marsikaterem področju izkazala kot dober pomočnik, precej manj zanesljiva pa so, ko jih sprašujemo za medicinske nasvete ter razlago izvidov ali diagnoz. Kljub temu ljudje z njimi pogosto interpretirajo zdravniške dokumente. Z vprašanjem, kako in če sploh uporabljati UI na zdravstvenem področju, smo se obrnili na stroko.

Zdravniška zbornica Slovenije navaja, da je uporaba UI lahko tudi koristna: