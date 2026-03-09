Razlika med Gibanjem Svoboda in SDS je skoraj skopnela

Slaba dva tedna pred parlamentarnimi volitvami raziskava javnega mnenja, ki jo za Delo opravlja inštitut Mediana, kaže, da bi utegnil biti izid 22. marca precej bolj izenačen, kot je bilo sklepati po prejšnjih anketah.

Vsi akterji, ki upajo na prestop parlamentarnega praga, se s terenskimi obiski, soočenji, nagovarjanjem s plakatov in še čim trudijo, da bi čim več ljudi prepričali, naj jim namenijo glas. Vendar ostaja bazen še neopredeljenih razmeroma majhen – med 731 sodelujočimi v Barometru, ki ga je Mediana izvedla med 2. in 5. marcem, le desetina vprašanih nima favorita, šest odstotkov pa jih ne bi izbralo nikogar.