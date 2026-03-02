  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Razlika med SDS in Gibanjem Svoboda ostaja enaka, narašča delež neopredeljenih

    Delež neopredeljenih je narasel na 12,3 odstotka, potem ko je decembra znašal 10,1 odstotka.
    Vladi je v tokratni anketi podporo izreklo 39,1 odstotka vprašanih. FOTO: Jure Eržen
    Vladi je v tokratni anketi podporo izreklo 39,1 odstotka vprašanih. FOTO: Jure Eržen
    STA
    2. 3. 2026 | 07:23
    2. 3. 2026 | 08:19
    4:35
    Anketa Mediane za POP TV kaže, da med strankami največjo podporo ohranja SDS, ki bi jo volilo 24,5 odstotka vprašanih. Gibanje Svoboda ji sledi s 17,8-odstotno podporo, razlika med njima je podobna januarski. Vlada mandat zaključuje s skoraj 40-odstotno podporo. Na vrhu lestvice priljubljenosti ostaja predsednica republike Nataša Pirc Musar.

    Največjo opozicijsko stranko SDS bi volilo 24,5 odstotka vprašanih (januarja 21,7 odstotka). Sledi ji največja vladna stranka Gibanje Svoboda, ki bi jo v tokratni anketi izbralo 17,8 odstotka vprašanih (januarja 14,9 odstotka). Na tretje mesto se je uvrstila skupna lista Levice in Vesne, ki bi jo izbralo 7,2 odstotka volivcev (januarja 5,9 odstotka).

    Sledijo Demokrati Anžeta Logarja s 5,4 odstotka podpore (januarja 5,9 odstotka), SD s 5,1 odstotka podpore (januarja 6,3 odstotka) ter skupna lista NSi, SLS in Fokusa Marka Lotriča s 4,7 odstotka (januarja 5,4 odstotka).

    Na sedmem mestu je stranka Resni.ca s 3,9-odstotno podporo (januarja tri odstotke), sledijo Pirati z 2,7 odstotka (januarja 3,9 odstotka), Prerod - Stranka Vladimirja Prebiliča z 2,1 odstotka (januarja 2,8 odstotka), SNS z 2,1 odstotka (januarja dva odstotka), Mi, socialisti z 1,7 odstotka (januarja 0,9 odstotka), lista Zeleni Slovenije in Stranka generacij z 1,1 odstotka, Karl Erjavec - stranka Zaupanje z 0,7 odstotka, Glas upokojencev Pavla Ruparja z 0,1 odstotka in Alternativa za Slovenijo z nič odstotki podpore.

    Neopredeljenih je bilo v tokratni anketi 13 odstotkov vprašanih (januarja 15,4 odstotka). Število anketiranih, ki ne bi volili nobene stranke, je 4,5 odstotka. Delež anketiranih, ki na vprašanje, za katero stranko bi volili, niso želeli odgovoriti, je 2,9 odstotka.

    Delež vprašanih, ki vlade ne podpira, tokrat znaša 48,6 odstotka. FOTO: Leon Vidic
    Delež vprašanih, ki vlade ne podpira, tokrat znaša 48,6 odstotka. FOTO: Leon Vidic

    Ob upoštevanju le opredeljenih volivcev bi največ poslanskih mandatov dobila SDS, in sicer 32. Svoboda bi jih imela 23, skupna lista Levice in Vesne devet, Demokrati sedem, SD in skupna lista NSi, SLS in Fokusa pa po šest. V DZ pa bi se lahko prebila tudi zunajparlamentarna stranka Resni.ca s petimi.

    Ob upoštevanju zgolj opredeljenih volivcev, ki pravijo, da se bodo zagotovo oz. verjetno udeležili volitev, bi SDS dobila 30 poslancev, Svoboda 26, skupna lista Levice in Vesne bi jih imela 10, Demokrati, SD in skupna lista NSi, SLS in Fokusa pa po šest poslancev. Resni.ca bi imela štiri.

    Vladi je v tokratni anketi podporo izreklo 39,1 odstotka vprašanih, kar je višja podpora kot januarja, ko jo je podpiralo 36,8 odstotka, in največ v zadnjih dveh letih. Delež vprašanih, ki vlade ne podpira, tokrat znaša 48,6 odstotka (januarja 53 odstotkov). Delež neopredeljenih je narasel na 12,3 odstotka, potem ko je decembra znašal 10,1 odstotka.

    Vlada mandat zaključuje s skoraj 40-odstotno podporo. FOTO: Leon Vidic
    Vlada mandat zaključuje s skoraj 40-odstotno podporo. FOTO: Leon Vidic

    Na čelu priljubljenosti ostaja predsednica republike

    Na čelu lestvice najbolj priljubljenih politikov ostaja predsednica republike Nataša Pirc Musar, sledijo prvak SD in gospodarski minister Matjaž Han, predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, evropska komisarka Marta Kos in predsednik Demokratov Anže Logar.

    Minister za delo ter sookordinator Levice Luka Mesec je na sedmem mestu, predsednik Nove Slovenije Jernej Vrtovec je na devetem mestu, ministrica za kulturo in sokoordinatorica Levice Asta Vrečko pa na 11. mestu. Predsednik vlade in Gibanja Svoboda Robert Golob se je uvrstil na 13. mesto, predsednik SDS Janez Janša je na 16. mestu.

    Inštitut za raziskovanje trgov in medijev Mediana je raziskavo za POP TV s telefonskim in spletnim anketiranjem izvedel med 23. in 26. februarjem na reprezentativnem vzorcu 719 polnoletnih prebivalcev Slovenije.

    Premium
    Sobotna priloga
    Prvi predsednik

    Milan Kučan: Te volitve odločajo med politiko, ki gradi, in politiko, ki ruši

    Prvi predsednik o ključnih vprašanjih slovenskih volitev: o izzivih, ki presegajo strankarske interese in odločajo o prihodnosti države.
    Bojan Budja, Ali Žerdin 28. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Volitve

    Ali Žerdin: Kakšen kapitalizem hočemo? Odgovor je na glasovnici

    Čez mesec dni bomo odgovarjali, kakšno prihodnost hočemo. Na vprašanje se splača odgovoriti.
    Ali Žerdin 20. 2. 2026 | 20:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Volitve

    Zahteva sindikata: Javno šolstvo naj ostane temelj izobraževanja

    Sviz je političnim strankam poslal nabor vprašanj o vzgoji in izobraževanju, znanosti in kulturi. Odgovore pričakujejo do prihodnjega petka.
    Špela Kuralt 18. 2. 2026 | 16:41
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spremljamo

    Prvo teroristično dejanje v ZDA po napadu na Iran?

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    1. 3. 2026 | 05:23
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Napad na Iran

    Boštjan Videmšek: V poveljniških sobah že dolgo ni več odraslih ljudi

    Iranski odziv s povračilnimi napadi na številne države v regiji je bil ravno to, kar so si načrtovalci napada najbolj želeli.
    Boštjan Videmšek 1. 3. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Napad na Iran

    »​Letalo se je po nekaj krogih vrnilo na letališče, tam smo preživeli noč«

    V Dubaju je ujetih okoli 200 Slovencev. Vsa nenujna turistična potovanja na Bližnji vzhod odsvetujejo, zaostrili so tudi nasvete za bližnje države.
    Simona Bandur 1. 3. 2026 | 16:28
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prva dama brez stika z resničnostjo

    Zakaj njen nastop buri duhove? Govorila bo o miru v času, ko je Trump napadel Iran
    1. 3. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Zagreb – kjer se srečata kultura in narava

    Poleg vznemirljivega leta 2026, polnega kulturnih in športnih dogodkov, festivalov ter glasbenih spektaklov, mesto vabi tudi s svojo mirnejšo, bolj zeleno stranjo.
    Promo Delo 26. 2. 2026 | 18:30
    Preberite več
    Promo
    Delova osebnost leta
    Vredno branja

    »Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

    Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
    25. 2. 2026 | 14:43
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Slovenija z znanjem podpira razvoj držav Zahodnega Balkana

    Promo Delo 26. 2. 2026 | 11:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Kultura, glasba in šport skozi vse leto

    Zagreb, mesto, ki osvaja

    Od svetlobnih instalacij, koncertov na prostem, jazzovskih večerov in poletnih festivalov do prestižnih športnih tekmovanj, ki privabljajo obiskovalcez vsega sveta.
    Promo Delo 26. 2. 2026 | 20:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Energetske prenove stavb

    Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

    Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

    Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
    Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Intervju

    Za ohranitev konkurenčnosti so naložbe neizogibne

    Kakovost in zanesljivost naših dobav potrjujejo reference, med njimi sodelovanja pri projektih 2TDK, SŽ in Luke Koper, pravi Niki Štimac iz Alpacem Kamnolomi.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Volitve 2026Gibanje SvobodaSDSPriljubljenost politikovpolitikajavno mnenje

    Šport  |  Nogomet
    Po incidentu

    Predsednik Fife: Rdeči karton za igralce, ki si med govorjenjem zakrivajo usta

    Infantino je omenil tudi možnost različnih kazni za rasistične zlorabe, odvisno od tega, ali se igralec javno opraviči ali ne.
    2. 3. 2026 | 09:24
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Intervju

    Katja Stojnić: Nihče od nas ni zares normalen

    Glas z radia, ki odpira teme z roba. Katja Stojnić z zadnjim projektom razgalja strah pred staranjem.
    Mateja Rosa 2. 3. 2026 | 09:10
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Panthers

    Prvaki NHL v velikih težavah: sedmi poraz na zadnjih devetih tekmah

    Panterji so med 16 ekipami trenutno šele na 14. mestu. Sinoči so zadetek za poraz prejeli 32 sekund pred koncem.
    2. 3. 2026 | 08:55
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Iskanje

    Pogrešajo mladoletnega Matea iz Škofje Loke; policisti prosijo za pomoč

    Visok je okoli 180 centimetrov, srednje postave, svetlo rjavih las in svetlih oči, oblečen v črna oblačila ter obut v športne čevlje.
    2. 3. 2026 | 08:47
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Los Angeles Lakers

    Ob gala predstavi Dončić dobil poseben obisk: Je najboljši na svetu! (VIDEO)

    Luka Dončić je bil osrednja figura ob zmagi Los Angelesa nad Sacramentom, ki tokrat ni imel nobenih možnosti. Obiskal ga je tudi Novak Đoković.
    Nejc Grilc 2. 3. 2026 | 08:09
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

    Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 09:01
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Festival svetlobe Zagreb: ko mesto zasije v novi luči

    Vsako leto prinese nove umetniške vizije, mesto pa postane živa galerija, kjer vsako pročelje, park in trg pripovedujejo svojo impresivno zgodbo.
    Promo Delo 26. 2. 2026 | 16:30
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Pical Resort

    Novo poglavje razkošja na jadranski obali

    Leži ob morju, v osrčju parka Parenzana Beachfront, in prinaša sodobno razkošje, ki temelji na povezanosti, pristnosti in doživetju prostora.
    Promo Delo 26. 2. 2026 | 14:30
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteoporoza: kako poteka celostna rehabilitacija?

    Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
    Promo Delo 24. 2. 2026 | 08:38
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Modra kraljica Šumadije

    Sliva je del naše identitete. Zgodba o družini Škorić, Rudniku in sadežu, ki je iz tradicije ustvaril sodobno razkošje.
    Promo Delo 26. 2. 2026 | 08:30
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

    Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
    Promo Delo 8. 2. 2026 | 09:44
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Od New Yorka do Ženeve: Slovenija kot glas razuma in zaupanja

    Ko je Slovenija s 1. januarjem 2026 prevzela triletni mandat v Svetu OZN za človekove pravice, se je njeno mednarodno delovanje preselilo v Ženevo, v mesto ob jezeru, kjer se stikajo države in vrednote, ki so v času globalnih kriz še posebej na preizkušnji.
    Promo Delo 26. 2. 2026 | 10:30
    Preberite več

