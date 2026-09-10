Zaradi razlitja evakuirali otroke iz šole

Otroke in osebje z ene od izobraževalnih ustanov v ljubljanski Šiški so evakuirali na varno, saj se je izlila manjša količina potencialno nevarne kemikalije, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Oseba, ki je bila v stiku s snovjo, ni dobila nobenih poškodb.

V eni od izobraževalnih ustanov v Šiški se je okoli 12. ure izlila manjša količina kemikalije, ki je potencialno nevarna za zdravje ljudi. Osebi, ki je prišla v stik z snovjo, so nudili prvo pomoč in jo preventivno odpeljali v zdravstveno ustanovo.

Na šoli so takoj po dogodku evakuirali otroke in osebje. Po poročanju portala 24ur gre za Osnovno šolo Valentina Vodnika v Ljubljani.

Posredovali so gasilci, ki so poskrbeli za sanacijo izlitja. O dogodku so obvestili Ekološki laboratorij z mobilno enoto, katerega posredovanje ni bilo potrebno.

Policisti bodo opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka, so še dodali na PU Ljubljana.