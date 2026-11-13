Razliva se več rek, ceste poplavljene, do Renč le preko Krasa

Zaradi obilnega dežja, ki na območju Spodnje Vipavske doline še vedno ni ponehal, so med Vipavo in Novo Gorico poplavljene številne ceste. Voda je poplavila tudi nekaj objektov na Ajdovskem, med njimi tudi kletne prostore čistilne naprave v Ajdovščini, delno pa tri hiše pod gradbiščem v Ajdovščini. Zaradi padavin je povečana nevarnost plazov.

Zaradi narasle reke Vipave je na več območjih na Goriškem prišlo do poplavljanja cest in motenj v prometu. Poplavljene so posamezne ceste v okolici vasi Dolenje v okolici Ajdovščine, na delu lokalnih cest Male Žablje–Brje in Dolenje–Dolga Poljana, med Dombravo in Prvačino na Goriškem ter na relaciji Renče–Bukovica, kjer je bila cesta zaprta. Popolna zapora je bila tudi na odseku Prvačina-Dornberk. Zaradi posledic padavin je bila slabo prevozna tudi cesta Čepovan–Most na Soči.

Poplavljajo Vipava, Kolpa, Logaščica, Ljubljanica, Reka in Rižana

Vipava poplavlja vzdolž celotnega toka na območjih pogostih poplav. V zgornjem in srednjem toku je njen pretok ustaljen, v spodnjem toku pa se še povečuje. Poplavljene površine se bodo večji del dneva še ohranjale in se začele v noči na soboto zmanjševati, poroča Agencija za okolje.

Kot so navedli v hidrološkem poročilu, Kolpa poplavlja v srednjem toku. Na območju pogostih poplav se razlivajo tudi Logaščica, Ljubljanica na barju, Reka in Rižana. Kraška jezera so ojezerjena. V večjem delu države imajo reke veliko vodnatost, v Pomurju pa večino malo. Naraščajo reke v južni polovici države, večina rek v osrednji Sloveniji, Krka, Sava ter Dravinja in Savinja v spodnjem toku. Drugod po državi reke upadajo.

Danes se bodo poplavljene površine ob Vipavi in ob Kolpi ohranjale. Na območju vsakoletnih poplav se bodo še razlivale Logaščica, Kolpa, kraška Ljubljanica, Reka in Rižana. Reke v večjem delu države bodo še zmerno naraščale, na severovzhodu pa bo vodnatost rek ustaljena. V noči na soboto in v soboto bodo reke v večjem delu države upadale, naraščale bodo še kraška Ljubljanica, Krka in Sava v spodnjem toku. V nedeljo se bo vodnatost rek po državi zmanjševala. Danes bo večerno plimovanje morja sovpadalo s povišanim valovanjem zaradi burje.

V Kromberku popustil podporni zid

V bližini naselja Vrtovče se je na cestišče sprožil zemeljski podor, kamniti zid se je delno podrl na lokalno cesto Lokavec–Stomaž, oba v Občini Ajdovščina, v Kromberku v Mestni občini Nova Gorica pa se je zaradi razmočenega terena na cestišče porušil podporni zid.

Na Ajdovskem so oba usada že očistili, je za STA povedal poveljnik občinskega štaba Civilne zaščite Ajdovščina Igor Benko. Nehalo je deževati, začela pa je pihati burja, kar pomeni, da vodostaji rek v Vipavski dolini mogoče ne bodo več naraščali.

Po podatkih Geološkega zavoda Slovenije je zaradi napovedanih obilnih padavin danes povečana nevarnost za nastanek zemeljskih plazov, predvsem na območju zahodne in jugovzhodne Slovenije. Verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov bo naraščala sorazmerno s količino padavin tudi v drugih delih države.

Prebivalci naj bodo pozorni na pojavljanje sprememb na tleh, objektih in pobočjih. Še posebej naj bodo pozorni na pojavljanje svežih razpok, posedanje in zdrse zemljine ter na površinsko zastajanje vode. V primeru pojava sprememb na tleh ali objektih ter v primeru sprožitve plazu pokličite na številko 112.