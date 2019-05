Razlivale se bodo kraške reke ter Mura in Drava

Deževalo bo do petka, nato se bo vreme ustalilo. FOTO: Shutterstock

Kot kaže, bo na lepše vreme treba počakati še nekaj dni. Vremenska napoved do petka namreč ni preveč ugodna, ravno nasprotno. Vremenoslovci opozarjajo celo pred razlivanjem posameznih vodotokov.Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) so reke ponoči ponekod narasle do velikih pretokov, večinoma pa je vodnatost rek še srednja. Na severovzhodu se ohranja mala vodnatost. Pretoki še nekoliko naraščajo. V prihodnjih urah se lahko reka Dravinja v srednjem toku prehodno razlije v manjšem obsegu, so opozorili na Upravi RS za zaščito in reševanje (URSZR).Danes čez dan se bodo pretoki rek ustalili, ponoči pa se bo vodnatost rek znova povečala, najbolj na jugozahodu in jugu države, kjer lahko manjši vodotoki in hudourniki hitro narastejo in se tudi razlijejo. Vreme danes bo po podatkih Arsa pretežno oblačno, občasno se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na vzhodu, kjer so možna tudi krajša sončna obdobja, do okoli 21 stopinj Celzija. Bo pa že jutri zjutraj občutno hladneje., dežurni meteorolog na Arsu, je za Delo povedal, da je letošnji maj eden najbolj mokrih, oblačnih in hladnih v zadnjih desetletjih. Čeprav je do konca meseca in s tem zaključene statistike še nekaj dni, je mesec vsekakor imel minimalno število sončnih dni.Padavine se bodo ponoči okrepile in zajele vso državo, močnejši nalivi so možni predvsem v južnih krajih. Jutranje temperature bodo od devet do 14, v Gornjesavski dolini okoli šest stopinj. V sredo bodo pretoki rek veliki, reke se lahko nekoliko razlijejo predvsem v južnem, osrednjem in vzhodnem delu države. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem do 18 stopinj Celzija.V četrtek se bo povečevanje vodnatosti nato stopnjevalo na vzhodu in severovzhodu države, kjer bodo še možna tudi manjša razlivanja. Naraščale bodo kraške reke ter reki Mura in Drava. Vreme bo pretežno oblačno, ponekod v notranjosti države bo še rahlo deževalo. Pihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja.Vremenoslovci nekoliko bolj toplo in sončno vreme obljubljajo za petek. Tudi konec tedna naj bi bil, kakor zdaj kaže, lep. »V petek bodo temperature že bližje zgodnje poletnim, imeli bomo nekaj sonca. Tudi vikend bo sončen s temperaturami okrog 25 stopinj.«