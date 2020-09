Razmere v policiji vidijo povsem drugače

Ljubljana – Potem ko je prvi mož Policijskega sindikata Slovenije (PSS) Rok Cvetko javno očital ministru za notranje zadeve Alešu Hojsu izsiljevanje in ustrahovanje, saj da izplačilo tako imenovanega schengenskega dodatka policistom pogojuje z molkom o nepravilnostih v policiji, so ministru v bran stopili v Sindikatu policistov Slovenije (SPS).



Da sta si sindikata, čeprav oba zastopata interese in pravice zaposlenih v policiji, večkrat na nasprotnih bregovih, ni nobena novost. Zdaj pa se je vnovič pokazalo, s kako drugačnimi očmi vidita dogajanje v policiji.



Rok Cvetko je na nedavni tiskovni konferenci povedal, da so zaradi ministrovega ravnanja in nepripravljenosti na dialog svet sindikata preoblikovali v stavkovni odbor. To sicer še ne pomeni napovedi stavke, je pa resno opozorilo pristojnim, je poudaril Cvetko. Kritičen je bil tudi do napada na sindikat in njegove člane, saj je iz ministrovih ust in iz nekaterih medijev slišati očitke o politični motiviranosti, kar odločno zanikajo.

Z vodstvom nimajo slabih izkušenj

Kmalu za tem so se oglasili v SPS, kjer poudarjajo, da imajo sami oblikovan stavkovni odbor že od 16. aprila lani, a zaradi povsem drugih razlogov. »Cilj stavkovnega odbora SPS je izključno realizacija še odprtih zavez stavkovnega sporazuma, nikakor pa ne javno obračunavanje s politiko,« so zapisali in v nadaljevanju tudi oni jasno namignili, da ima ravnanje PSS politično ozadje.



Sami imajo povsem drugačne izkušnje z vodstvom policije in ministrstva, saj pravijo, da pogovori ves čas potekajo v smeri odprtih vprašanj, zato nikakor ne morejo »sprejeti argumentov o tem, da socialni dialog ne poteka«. Ravno to, kar je eden glavnih očitkov PSS Hojsu. V SPS sindikalnim kolegom iz druge organizacije očitajo še, da nimajo za vse ministre enakega vatla. Kot je razvidno iz odgovora, v SPS niti v razvpitem kadrovanju in razmerjih med MNZ in policijo ne vidijo težav.

Po Gorenaku sledijo še Hojsu?

Na očitke jim v PSS niso ostali dolžni. Iz odgovora gre sklepati, v katero politično smer naj bi bil po njihovi oceni nagnjen SPS.

»Obžalujemo, da se je v to igro, tako kot že pred leti, ko je bil minister Vinko Gorenak, ponovno ujel naš partnerski Sindikat policistov Slovenije,« je sporočil Cvetko.



»Odziv SPS sicer razumemo, saj je, za razliko od PSS, očitno klonil pod izsiljevanjem ministra Hojsa, da v zameno za molk o pritiskih in nepravilnostih ter morebitnih nezakonitostih ohranijo izplačevanje schengenskega dodatka, ki bi ga v nasprotnem primeru ukinili,« je še zapisal.