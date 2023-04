Razpeta med zdravstvom in Varnostnim svetom OZN

V nadaljevanju preberite:

Iz urada predsednice republike Nataše Pirc Musar je mogoče slišati, da je prva predsednica zaskrbljena, da se zdravstvena reforma pripravlja na preveč različnih ravneh, kar zmanjšuje možnosti za njen uspeh. Vladi namerava pomagati s predsedniškim forumom na temo reforme.

Predsednica republike je pred prevzemom najvišje politične funkcije v državi obljubila, da ne bo tiho in se bo oglašala pri pomembnih temah. Do zdaj se je odmevneje oglasila dvakrat: pri spremembah zakona o tujcih in gradnji kanalizacijskega kanala C0 v Ljubljani. V zvezi z zadnjim pripravlja odgovor ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću, ki naj ne bi bil posebno prizanesljiv.