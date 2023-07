Razpis za telemedicino brez medicinskih storitev

V nadaljevanju preberite še:

Zgolj štiri dni po tem, ko je premier Robert Golob z novima državnima sekretarjema prevzel ministrstvo za zdravje, je ministrstvo že pripravilo in objavilo na Portalu javnih naročil razpis za projektno dokumentacijo za nabavo opreme in storitev za projekt Zdravje na daljavo in telemedicina, ki bo, ko bo razpisan, vreden 12,8 milijona evrov. Kljub naslovu projekta telemedicinskih storitev za bolnike ne zajema, ampak nasprotno – te izključuje. Telemedicinske storitve, ki se že izvajajo, medtem čakajo na financiranje. Kaj bo z njimi?