Razpisani magistrski in doktorski študijski programi

Vlada je na današnji seji dala soglasje k razpisoma za vpis v doktorske in magistrske študijske programe za študijsko leto 2026/2027. Razpis za doktorske študije predvideva 1663 vpisnih mest v 1. letnik doktorskih študijskih programov, razpis za magistrske programe pa 8664 vpisnih mest, so sporočili po seji vlade.

Razpis za vpis v doktorske študijske programe se nanaša na Univerzo v Ljubljani, Univerzo v Mariboru, Univerzo na Primorskem in Fakulteto za informacijske študije v Novem mestu.

Na omenjenih visokošolskih zavodih bo v naslednjem študijskem letu skupaj razpisanih 76 doktorskih študijskih programov z vseh področij. Od tega bo prvič razpisan nov skupni študijski program računalništvo in podatkovne znanosti Fakultete za informacijske študije v Novem mestu.

Razpis predvideva 1663 vpisnih mest za vpis v 1. letnik doktorskih študijskih programov, kar je 31 mest več kot v tem študijskem letu.

Razpis za vpis v magistrske študijske programe pa se poleg že omenjenih visokošolskih zavodov nanaša še na magistrske študijske programe s koncesijo Univerze v Novi Gorici, Nove univerze, DOBA Fakultete za uporabne poslovne in družbene študije Maribor, Fakultete za tehnologijo polimerov, Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici, Mednarodne fakultete za družbene in poslovne študije ter Fakultete za varstvo okolja.

Skupaj je razpisanih 259 magistrskih študijskih programov. Pri tem visokošolski zavodi razpisujejo 8664 rednih vpisnih mest za vpis v 1. letnik za slovenske in EU državljane, kar je 82 mest več kot v lanskem študijskem letu. Ob tem se nadaljuje trend zmanjševanja vpisnih mest za izredni študij, je zapisano v sporočilu.

Vlada je dala tudi soglasje k pripojitvi raziskovalnega zavod InnoRenew, CoE, Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja, k Univerzi na Primorskem. Zaradi pripojitve je tudi na novo določila sredstva stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti Univerzi na Primorske.

Izdala je še odločbo, s katero je Jureta Gašpariča z 31. marcem razrešila s funkcije državnega sekretarja v ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije.