Razpoloženje boljše, izzivi ostajajo

V nadaljevanju preberite:

V sredo, 21. junija, se bo širše vodstvo Socialnih demokratov odpravilo na klavzuro. Povod zanjo so bile kritične ocene dela predsednice stranke Tanje Fajon, ki jih je vodja poslanske skupine SD Jani Prednik izrekel v odmevnem intervjuju za Delo. Izvolitev Slovenije za nestalno članico Varnostnega sveta OZN v torek pa ji zagotavlja mir v stranki do konca leta, ocenjujejo sogovorniki iz stranke.

»Klavzura je vedno priložnost za iskren pogovor in razmislek o političnih prioritetah delovanja SD v vladni koaliciji,« je za Delo povedala Tanja Fajon. Uspeh v enem najpomembnejših zunanjepolitičnih ciljev sedanjega ministrskega mandata – zagotovitev nestalnega sedeža v Varnostnem svetu OZN – pa po njenem mnenju dokazuje, da so Socialni demokrati ne samo zavezani vrednotam stabilnosti in miru, ampak da jih tudi uresničujejo. »To bo tudi naše vodilo, ko bo Slovenija – v času, ko je svet močno razdeljen – v varnostnem svetu sedela ob boku največjih velesil,« še dodaja zunanja ministrica.