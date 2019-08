Razprava o problematiki divjih zveri se seli v državni svet

Ustrelili enega od šestih



Med letoma 1996 in 2018 je bilo po podatkih zavoda za gozdove iz narave odvzetih 143 volkov, od tega je bilo 67 odstreljenih po odločbah, 33 izredno in osem nezakonito, 35 pa so bile izgube iz drugih vzrokov, denimo povoza . Agencija za okolje je letos izdala dovoljenje za odstrel šestih volkov, a je lovcem do danes uspelo odstreliti le enega. Prav tako jim ni uspelo odstreliti nobenega od dodatnih enajstih volkov, ki jih je v interventnem zakonu predvidela vlada.Med letoma 1996 in 2018 je bilo po podatkih zavoda za gozdove iz narave odvzetih 143 volkov, od tega je bilo 67 odstreljenih po odločbah, 33 izredno in osem nezakonito, 35 pa so bile izgube iz drugih vzrokov, denimo

Na pomoč intervencijska ekipa

Konec tedna kmetje na shodu

Ljubljana – Ker skorajda ne mine več dan, da ne bi poročali o škodi, ki jo slovenskim kmetom povzročajo volkovi, bodo o problematiki odvzema medvedov in volkov iz narave danes govorili še državni svetniki.Kot je v pobudi za sejo zapisal svetnik, številnost populacij medveda in volka ne omogoča strpnega sobivanja, ampak povzroča vse več konfliktnih situacij in spodbuja strah med kmeti ter preostalimi prebivalci podeželja. Divje zveri se zaradi pomanjkanja hrane vse pogosteje pomikajo proti naseljem in tam ne povzročajo le gospodarske škode, ampak tudi resno ogrožajo življenje in varnost prebivalcev.Situacija se, zapiše svetnik, ni izboljšala niti z interventnim zakonom o njihovem odstrelu. Zato predlaga, da se z akutno situacijo seznanita obe komisiji, ki naj od pristojnih zahtevata jasnejše odgovore glede izvajanja zakonodaje in njihovih načrtov za zagotavljanje večje varnosti državljanov.Državni svet je o problematiki lani spregovoril na posvetu, na katerem so med drugim predlagali določitev vzdržne številnosti in prostorske razširjenosti zveri.Včeraj so se zaradi nastale škode sicer sestali tudi predstavniki ministrstev za kmetijstvo in okolje, lovske zveze ter zavoda za gozdove. Zaradi ponavljajočih se napadov so sklenili, da bo lokalnim lovskim družinam pri odvzemu volkov pomagala intervencijska skupina omenjenega zavoda.Poleg tega je kmetijsko ministrstvo začelo izvajati postopke za povečanje sofinanciranja zaščitnih ukrepov proti zverem, ki predvidevajo postavitev električne ograje. Stopnja njenega sofinanciranja se bo do konca leta z zdajšnjih 30 do 50 odstotkov zvišala na 50 do 90 odstotkov.Medtem sindikat kmetov v soboto dopoldne v Velikih Laščah pripravlja protest pod sloganom Slovenija ne bo zverinjak. K udeležbi pozivajo vse kmete, prizadete zaradi napadov zveri, in vse druge, ki si želijo varnega in poseljenega podeželja.