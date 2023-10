Po včerajšnjem odprtju Centra Rog, ki ga je spremljala skupščina neuporabnikov Roga, kakor so poimenovali protest, so danes pripravili novinarsko konferenco. Zaradi protesta so bile na prizorišču posebne policijske enote, katerih pripadniki so uporabili tudi silo. Zato so neuporabniki pristojne pozvali, da uvedejo parlamentarni nadzor zaradi neupravičene in pretirane uporabe sile. prepričani so tudi, da bi morale v primeru prenove Roga ukrepati inšpekcijske službe.

Kot so poudarili člani omenjene skupščine, včerajšnji dogodek kaže na to, »kako bomo v Ljubljani živeli pod diktaturo Zorana Jankovića«. Skupščina neuporabnikov Roga je hotela, so izjavili, le opozoriti na projekte gentrifikacije. Ob uradnem odprtju so želeli vstopiti, vendar so jih zavrnili, češ da je dogodek zgolj za povabljene. Med množico je to sprožilo začudenje in jezo, reagirali so s skandiranjem gesel. Prišlo je tudi do fizičnega stika, enega protestnika so potisnili ob steno, enega so želeli odpeljati, a niso pojasnili, zakaj je v postopku. Uporabili so tudi solzivec in policijske pse, zaradi policijskega nasilja sta pristali dve osebi na urgenci, so opisali.

Protestniki so vzklikali gesla proti Centru Rog, ki so ga pografitirali, ter proti ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću. FOTO: Črt Piksi/Delo

Poudarili so še, da včerajšnji dogodek znova priča o nasilju državnih organov, kakršnim so bili priča že leta 2016 in ob deložaciji leta 2021. »Tokrat je bil spektakel še toliko bolj vulgaren, saj so ga s šampanjcem in kanapejih v rokah opazovali povabljeni visoki gostje,« so izjavili. »Medtem ko je zbrano družbo nagovarjal župan, so na protestnike lajali psi.« Razredni boj ni bil še nikoli tako fotogeničen kot včeraj, so dodali.

Ogorčenje je izrazila tudi sindikalna federacija Glosa-Zasuk, zlasti nad grobo preprečitvijo vstopa protestnikom, čeprav je direktorica Renata Zamida izjavila, da so dobrodošli. Opozarjajo na namerne diskreditacije protestov, da gre zgolj za užaljene nekdanje uporabnike.

Neuporabniki Roga so prepričani, da bi morali v primeru prenove Roga ukrepati tudi inšpekcijske službe. FOTO: Črt Piksi/Delo

Občini so zato med drugim postavili vprašanje, kaj je večja škoda: nekaj grafitov ali 27 milijonov proračunskih sredstev, nekaj jajc na fasadi ali 50-odstotna podražitev nepremičnin. Na novinarsko vprašanje o domnevno 30.000 evrih škode pa so odvrnili, da je za škodo kriv župan Zoran Janković, saj ne razume, da ljudje jezno reagirajo nad 27-milijonski projekt in dvig cen nepremičnin v mestu.

Na vprašanje, ali so tudi oni kandidirali za projekte v Rogu, so zatrdili, da so poslali osem prijav, a niso dobili niti odgovora.

Žalosten trk dveh svetov

Podporo nekdanjim Rogovcem in vsem, ki se borijo za avtonomne prostore ter svobodno in odprto mesto, je prišla izrazit tudi poslanka Levice Nataša Sukić. Četrtkov dogodek je po njeni oceni pokazal žalosten trk dveh svetov – sveta župana, ki svojo politiko delovanja zaostruje, in sveta protestnikov, nad katere se je spravila policija, je poročal STA.

»To nas lahko žalosti in skrbi,« je dejala poslanka in glede na izraženo zahtevo neuporabnikov Roga omenila, da namerava predlagati sklic seje odbora DZ za notranje zadeve ter komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti.

FOTO: Črt Piksi/Delo

Ekipa Centra Rog je po poročanju STA očitke protestnikov ob četrtkovem odprtju centra zavrnila. Kot so zapisali za medije, je bilo v stavbi okoli 3000 ljudi, veliko meščanov pa se temu ni moglo pridružiti, ker so jim vstop »preprečevali nasilni protestniki«, kar so obsodili. Prav tako so obsodili uničevanje javne lastnine. Protestniki so po njihovih navedbah poškodovali tudi notranjost centra, »nato pa so se nekateri od njih še okrepčali na pogostitvi, kar so arogantno objavljali tudi na družbenih omrežjih«.

Policisti uporabili pse, palice, solzivec in lisice, dve osebi sta potrebovali zdravnika

Popoldne so svoje videnje dogajanja sporočili še s Policijske uprave Ljubljana. Zapisali so, da so policisti priskočili na pomoč varnostnikom, ki so preprečavali, da bi ljudje »nasilno vstopili v notranjost objekta«, v katerem je potekala javna prireditev. »Policisti so udeležence shoda ves čas pozivali, naj upoštevajo ukaze in prenehajo s kršitvami, saj bodo v nasprotnem primeru uporabljena prisilna sredstva. Množica tega ni upoštevala, ampak je začela še močneje potiskati policiste ob stekleno steno objekta,« so zapisali. Na pomoč so poklicali še policisti posebne policijske enote, »ki so se postavili med objekt in udeležence shoda s telesno silo začeli odrivati, ti pa ukazov policistov še vedno niso upoštevali.«

FOTO: Črt Piksi

Okoli 20.30 sta policista na Trubarjevi ulici pristopila do moškega, ki naj bi pred tem v policiste vrgel pločevinko. Ta ni želel sodelovati pri postopku ugotavljanja identitete. V postopek se je pri tem vmešal še drug moški in pozval tudi druge udeležence shoda na kraj, opisujejo policisti. »Zaradi zagotovitve varnosti postopka so policisti posebne policijske enote morali uporabiti prisilna sredstva (telesno silo, palico, psa, plinski razpršilec in sredstva za vezanje in vklepanje), saj osebe kljub neprestanim pozivanjem, da z oviranjem in ogrožanjem policijskega postopka prenehajo, tega niso upoštevale«.

Dve osebi so odpeljali na policijsko postajo, »saj drugače ni bilo mogoče ugotoviti njune identitete«. Izdali so jima plačilni nalog. Še eno osebo pa so pridržali zaradi kršitve javnega reda in miru. Tej osebi so »z​aradi slabega počutja« nudili zdravniško pomoč, še ena oseba je zaradi policijskega plinskega razpršilca potrebovala zdravniško pomoč.

V tem času sta v neposredni bližini zagorela dva večja zabojnika za papir. Neznani storilci pa so z grafiti poškodovali dve službeni vozili policije. Grafiti so se pojavili tudi na tovarni Rog in sosednjih stavbah. Po doslej zbranih obvestilih skupna škoda poškodovanj, ki so jih policisti že obravnavali, presega 30.000 evrov.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je ocenila, da načelo sorazmernosti pri uporabi policijskih pooblastil ni bilo ustrezno upoštevano. Na družbenem omrežjuje zato pozvala k vsakokratni zakoniti, sorazmerni uporabi policijskih pooblastil in spoštovanju človekovih pravic ter dostojanstva pri obravnavanju legitimnih protestov. Obenem je pozvala še k vzdržanju glede poškodovanja premoženja, ker takšno ravnanje meče slabo luč na »legitimnost tega, kar želimo sporočiti družbi«.