Nekdanji direktor družbe Gen-I Sonce Gregor Hudohmet je po poročanju spletnega portala Info 360, ki se sklicuje na pojasnila romunskega specializiranega protikorupcijskega tožilstva, v hišnem priporu.

Po neuradnih informacijah portala naj bi hišni pripor prestajal v Sloveniji. O hišnem priporu Hudohmeta je danes poročala tudi televizija POP TV, vendar pa ga po njenih neuradnih informacijah prestaja v Romuniji. Očitana kazniva dejanja naj bi vmes po informacijah virov komercialne televizije že priznal.

Hudohmeta so v četrtek razrešili z mesta direktorja, delovno razmerje v družbi pa mu ni prenehalo. FOTO: Dokumentacija Dela

V matični družbi Gen-I so medtem za Info 360 navedli, da so Hudohmeta v četrtek razrešili z mesta direktorja, delovno razmerje v družbi pa mu ni prenehalo. Njegova pogodba o njegovi zaposlitvi pa je že nekaj časa v suspenzu.

Uprava Gen-I je sicer že kmalu po izbruhu afere vzpostavila začasno vodstveno strukturo družbe Gen-I Sonce. Za njena začasna direktorja je imenovala predsednika in člana uprave matične družbe Jureta Sokliča in Sandija Kavaliča.

Hudohmeta so v Romuniji pridržali konec septembra zaradi domnevne podkupnine, tam je bil nato priprt. Uprava Gen-I je takrat tudi odredila revizijo posla, na katerega se po doslej objavljenih informacijah nanaša preiskava. Gre za posel za postavitev velikega baterijskega hranilnika v Romuniji, pri katerem naj bi Hudohmet zahteval 450.000 evrov provizije oziroma podkupnine.

Predkazenski postopek je v tej zadevi uvedla tudi slovenska policija, usmerja pa ga specializirano državno tožilstvo.