Razrešeni direktor si želi svoj mandat nazaj

Zoran Hoblaj, julija razrešeni direktor Doma starejših Rakičan, na soboškem oddelku delovnega sodišča Maribor terja razveljavitev sklepa sveta zavoda doma, s katerim so mu kot direktorju zaradi nesposobnosti odpovedali pogodbo o zaposlitvi.

Postopek razrešitve dolgoletnega direktorja – Hoblaju bi že tretji mandat potekel leta 2026, to funkcijo pa je prvič nastopil leta 2011 – se je začel januarja, ko je svet zavoda, ki mu je predsedovala Ines Magdič, sprožil postopek zaradi sumov o nepravilnosti v poslovanju, oviranju dela sveta in smrti ene od stanovalk. Odpoklicani direktor je po mnenju takratnih nadzornikov dom domnevno z malomarnim in negospodarnim delom oškodoval za najmanj pol milijona evrov.

Mestni svet murskosoboške občine – v katerem je Hoblaj dolgoletni svetnik SD, od leta 2014 do 2022, v času županovanja Aleksandra Jevška pa je bil celo podžupan občine – predloga za razrešitev direktorja ni podprl, minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac pa je soglasje podpisal. Za podpis se je odločil na podlagi sklepa o razrešitvi, ki ga je pred tem sprejel svet zavoda, in po preučitvi dokumentacije, so takrat sporočili z ministrstva.

Hoblaj zdaj na sodišču zatrjuje, da je bil razrešen nezakonito, kajti ni povsem jasno, kdo bi moral podpisati sklep o razrešitvi. Ali Magdičeva ali Nada Hercan, ki ga je nasledila kot vršilka dolžnosti. Njegov pooblaščenec Franci Košar je pripravljen odstopiti od tožbe proti domu, če bi njegovemu varovancu plačali odškodnino.

Da to ne pride v poštev, je pred sodnico Natašo Čučko dejala odvetnica Nataša Štelcer, ki zagovarja interese doma. Izpostavila je, da proti Hoblaju poteka predkazenski postopek zaradi domnevne goljufije z evropskimi sredstvi pri obnovi doma, nista pa izključeni niti odpoved rednega delovnega razmerja (Hoblaj je zdaj v domu zaposlen kot pravnik, op. p.) in tožba zaradi oškodovanja doma. Štelcerjeva je prepričana, da je bila razrešitev zakonita. Sodnica Čučkova bo svojo odločitev o tem sporočila pisno.

Potreba po »zunanjih očeh«

Odhajajoči svet zavoda, ki mu je mandat potekel 11. novembra, je neposredno pred konstitutivno sejo novega sveta zavoda imenoval novega vršilca dolžnosti direktorja doma. Namesto Hercanove, ki je odstopila, je zdaj na čelu najstarejšega in največjega doma za starostnike v Pomurju Vilko Kolbl. Novi vršilec dolžnosti direktorja je nekdanji generalni sekretar Socialne zbornice Slovenije. »Izbran je bil zaradi strokovnih izkušenj in potrebe po 'zunanjih očeh' v obdobju, ko se v zavodu vzpostavlja ozračje, ki mora omogočati dobre medosebne odnose in uresničevanje temeljnega poslanstva, dobrobiti stanovalcev in zaposlenih,« je odločitev sveta zavoda pojasnila Magdičeva.

Po razrešitvi Hoblaja so se namreč zvrstili številni zapleti – od anonimnih pisem in obtožb o šikaniranju in mobingu do vprašanj v zvezi s kadrovskimi odločitvami. Nad Hercanovo pa je ves njen mandat viselo vprašanje izpolnjevanja pogojev za zasedbo funkcije. Dom je zato tudi pod drobnogledom inšpektorata za delo in komisije za preprečevanje korupcije.

V novi sestavi sveta zavoda je ostal le en član starega sveta, predstavnik ustanoviteljice zavoda, države, Tadej Henzel, ki bo tudi novi predsednik sveta. Preostali člani, prav tako predstavniki ustanovitelja, so Jožica Brižnik, Mitja Horvat, Polonca Štule in Saša Car, predstavnik soboške občine je Miran Žilavec, predstavnika zaposlenih Zlatko Zelko in Srečko Sreš, predstavnik stanovalcev pa Franc Turha.

Henzel je v prvi izjavi dejal, da upa, da se bodo razmere stabilizirale; nato bodo objavili razpis za novega direktorja. Vršilec dolžnosti Kolbl je medtem že napovedal, da bo opravil takojšnjo notranjo revizijo poslovanja doma.