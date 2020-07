Razrešili glavno tržno inšpektorico

Gospodarski ministe Zdravko Počivalšek FOTO: Voranc Vogel/Delo

Vlada je na včerajšnji seji sprejela ukrep, s katerim je z mesta glavne tržne inšpektorice Tržnega inšpektorata RS razrešila. Odločitev stopi v veljavo 20. julija.V sporočilu za javnost so dodali, da lahko funkcionar, pristojen za predlagano imenovanje, v konkretnem primeru minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, v enem letu od nastopa funkcije razreši predstojnika organa v sestavi ministrstva.Grlićeva je medtem sporočila, da po več kot 24 letih dela na tržnem inšpektoratu, od tega od januarja 2006 na mestu glavne tržne inšpektorice, vodenje inšpektorata predaja svojemu nasledniku. Zakaj jo je vlada razrešila, ni pojasnila, je pa v svoji poslovilni izjavi izpostavila predvsem dobro delo inšpektorata. »Skupaj s sodelavci nam je uspelo, da je tržni inšpektorat tudi z vidika širše javnosti vreden zaupanja in prepoznaven kot izjemno profesionalen organ, katerega cilj je zagotoviti urejenost trga in s tem zadovoljstvo tako podjetij kot tudi potrošnikov,« je dodala.Priznanje dobremu delu je bilo po njenih beseda tudi povabilo OECD, da kot edina predstavnica inšpektoratov Slovenije v Parizu članom OECD predstavi delo, organizacijo in dosežke Tržnega inšpektorata RS kot primer dobre prakse. Takrat je predavanje začela z besedami, za katere pravi, da so ji bile eno od ključnih vodil pri delu zadnjih 14 let: »Vodenje inšpektorata je moje delo, moj hobi in moja strast.«Grlićeva se je sicer več let soočala z očitki spornega ravnanja. Februarja letos je TV Slovenija poročala, da je Grlićevo doletela tudi kazenska ovadba, ki jo je vložil anonimni ovaditelj, a po informacijah televizije so za njo stali tržni inšpektorji. Ti so zaradi neukrepanja po poročanu televizije ovadili tudi Počivalška.Anonimni ovaditelj je proti Grlićevi vložil ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje. Očitki so leteli na vmešavanje v postopke inšpektorjev, ustavljanje postopkov ali preprečevanje njihovega izvajanja, vse s ciljem, da so nekateri imeli od tega koristi. Grlićeva je takrat za STA komentirala, da omenjeno ovadbo šteje kot »enega izmed mnogih napadov name, ki se vlečejo že vse od mojega imenovanja v letu 2006«. »Vse očitke ostro zavračam kot neutemeljene in šikanozne,« je dodala.