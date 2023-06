Bešič Loredan: Nihče ne more razlagati o inkviziciji in postaviti paciente v podrejeni položaj

V malem novinarskem središču vlade na Gregorčičevi 25 je odločitve, sprejete na današnji seji v zvezi z dogodki na Psihiatrični kliniki v Ljubljani, svetom zavoda ter direktorjem klinike Bojanom Zalarjem predstavil minister za zdravje Danijel Bešič Loredan.

»Tako vlada kot minister bosta vse, kar se dogaja na psihiatrični kliniki, vzela resno in prišla vsemu do dna. Osebno sem izjemno razočaran nad nastopi in besedami direktorja klinike, saj se nihče ne more odzvati proti družbi, razlagati o inkviziciji in postaviti najbolj ranljive – paciente – v podrejeni položaj, se postaviti nadnje, govoriti o njih kot o ljudeh z najtežjimi oblikami duševnih obolenj. Zato pozivam gospoda k odstopu. Naloga ustanovitelja in mene je, da zaščitimo ljudi in kliniko kot ustanovo, ki mora imeti odprta vrata in jasno komunicirati o tem, kar je bilo in česa ni bilo narejenega,« je dejal minister za zdravje Danijel Bešič Loredan in obsodil »popolnoma nedostojno komunikacijo« vodstva klinike.

Kdo je v novem svetu Psihiatrične klinike? Namesto dosedanje predsednice sveta Branke Neffat in članov Igorja Pigaca, Dražena Levojeviča, Danila Lončariča in Judith Unetič je vlada danes imenovala Tomaža Subotiča, Alenko Kolar, Tomaža Krišlja, Marjana Mačkoška in Anjo Kocjančič. Delo bodo opravljali do konca mandata sveta, do 20. februarja 2026.

Po navedbah ministra se je vlada za menjavo članov sveta klinike odločila na podlagi poročila ministrstva, ki so ga pripravljali zadnja dva meseca, dodatno pa je njihovo odločitev podkrepilo stališče sveta zavoda, da je na Kliniki vse v redu.

Mnogi želijo k ministru

Ljudje so se že obrnili na ministra, da bodo prišli in povedali svoje izkušnje s kliniko. Prvi se bodo oglasili že jutri. Prihodnji teden je še nekaj prostih terminov. »Želim si, da s sistemskim nadzorom in s svetom zavoda v novi sestavi opravimo vsak svoje delo in da gredo po podani anonimni kazenski ovadbi vsi nadzorni organi v kliniko,« je dodal.

Od novih predstavnikov ustanovitelja v svetu pričakujem, da bodo delo opravili profesionalno in da bodo vse prijave pacientov vzeli skrajno resno in bodo znova ocenili ustreznost dela vodstva zavoda. Danijel Bešič Loredan

Vse paciente, ki so bili zdravljeni na kliniki, je pozval, naj bodo mirni, saj klinika v točki zdravljenja dela dobro: »Če pa želi svet zavoda zadeve zapreti in ne sodelovati, je to nedopustno.« Minister je kritičen tudi do tega, da klinika nikoli ni imela zunanjega nadzora.

Sem prvi minister, ki je dal jasno vedeti, da si želimo digitalno transparentnost v zdravstvu, je dodal. Proti temu pa je precej upora. Pozval je Zdravniško zbornico, naj uvede izredni nadzor v kliniki. Nobenega indica od predsednika vlade Goloba ni bilo, da ne bi imel več njegovega zaupanja, je še zagotovil Loredan.

Spomnimo, kaj je dejal in s čim je dr. Zalar povzročil ogorčenje. »Dvajset let nazaj je bilo prijavljenih deset spolnih zlorab, pa jih je bilo devet res. Danes pa od desetih ne vem, če je ena res, ker je to del nečesa. Del sistema.« To so besede dr. Bojana Zalarja, direktorja Psihiatrične klinike Ljubljana in sodnega izvedenca klinične psihologije, ki jih je izrekel na novinarski konferenci ta teden.