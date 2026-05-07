Težava tega mandata je, da ni jasno, kam se pozicionira stranka Resnica

Vodje poslanskih skupin bodo danes na posvetu pri predsedniku DZ Zoranu Stevanoviću poskušali doseči dogovor o ustanoviti delovnih teles in razrezu mest v njih. Oči so uprte zlasti v Resnico, ki po napovedih ne bo sedela v nadzornih komisijah, pri dodelitvi preostalih mest pa naj bi se opredeljevala kot opozicija. Na levici ji očitajo sprenevedanje.

Pri določitvi števila članov v vseh delovnih telesih, ki pripadajo posamezni poslanski skupini, kolegij predsednika DZ skladno s poslovnikom upošteva velikost poslanske skupine ter razmerje med poslanci vladajoče koalicije in poslanci opozicije. Vsaki poslanski skupini se praviloma zagotovi vsaj eno mesto v vsakem delovnem telesu, določa poslovnik.

Pri določanju vodilnih funkcij pa se ob velikosti poslanske skupine upošteva tudi porazdelitev drugih funkcij v DZ, delegacijah v mednarodnih parlamentarnih institucijah ter mednarodnih organizacijah in mednarodnih telesih, še navaja poslovnik.

Vsaki poslanski skupini se praviloma zagotovi vsaj eno mesto v vsakem delovnem telesu, določa poslovnik. FOTO: Blaž Samec

Težava: še vedno ni povsem jasno, kdo bo koalicija, kdo opozicija

Težava tega mandata pa je, da še ni povsem jasno, kdo bo koalicija in kdo opozicija oziroma kam se pozicionira stranka Resnica. Ta namreč vztraja, da v koalicijo ne gre in bo opozicijska stranka, bo pa po drugi strani podpirala vsaj nekatere predloge nove vlade, ki se oblikuje pod vodstvom prvaka SDS Janeza Janše. Ta brez glasov Resnice tudi nima zadostne večine, torej 46 glasov za izvolitev za mandatarja. Prav tako je prvak Resnice Zoran Stevanović z glasovi desnice postal predsednik DZ, kar je funkcija, ki praviloma pripade koalicijski stranki.

Na položaj Resnice so v zadnjih dneh opozorili zlasti v strankah Svoboda, SD in Levica, ki se bodo v tem mandatu preselile v opozicijo. Menijo, da bi se morala Resnica opredeliti kot koalicija, vse drugo se jim zdi zavajanje in sprenevedanje.

Zlasti je razmejitev med koalicijo in opozicijo sicer pomembna pri komisijah za nadzor javnih financ in za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, kjer ima po poslovniku večino opozicija, prav tako vodenje komisij pripada opozicijskemu poslancu. Tako je več analitikov posvarilo, da bi morebitno vodenje Resnice teh komisij lahko zamajalo nadzorno funkcijo DZ nad oblastniki.

Predsednik DZ Stevanović je v sredo povedal, da njegov predlog odloka o ustanoviti delovnih teles v novem sklicu DZ in razrezu mest v njih ne predvideva članov Resnice v teh dveh nadzornih komisijah.