Učenci ne gredo več na kosilo, ampak po krožnik energije

V tem šolskem letu tako imenovani razširjeni program (RAP) izvajajo na 304 osnovnih šolah. RAP je združil podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dopolnilni, dodatni pouk, interesne dejavnosti in neobvezne izbirne predmete. Namesto tega si učenci izbirajo dejavnosti, na katere bodo vsako posamezno uro odšli. Praksa je po šolah nepredstavljivo različna, veliko staršev pa še vedno precej razburja, da ne morejo po otroka kadarkoli. Spremembe bodo, napovedujejo na ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino. Prenovljeni koncept RAP je bil uveden z novelo zakona o osnovni šoli leta 2024. Dejavnosti so razdeljene na področja gibanje in zdravje, kulturna in državljanska vzgoja ter učenje učenja. Otrok si jih izbere sam in se vanje vključi prostovoljno. Ideja je bila, da bi s tem otrokom ...