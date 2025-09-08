Prvi teden RAP na šolah: otroci zmedeni, ravnatelji obljubljajo umiritev razmer

V nadaljevanju preberite:

Prenovljeni koncept razširjenega programa (RAP) od 1. septembra izvaja že polovica osnovnih šol oziroma 244 od skupaj 457. Letos se je v RAP, po katerem so vse ure od jutra do popoldneva strukturirane in imajo urnik, vključilo novih 80 šol. Te niso bile v poskusnem uvajanju RAP, zato so bile zlasti organizacijske težave pričakovane.

Ravnatelji so že lani opozarjali, da je pri RAP najtežje sestaviti urnik. Nekatere šole so tako ure RAP umestile kar med obvezni program. Ko se ta ura zaključi, gredo učenci na naslednje ure, ki jih imajo (obvezno) po urniku. To podaljša čas, ko so otroci v šoli. Slabe volje je bilo tako ponekod kar veliko, tudi zato, ker imajo številni otroci še popoldanske aktivnosti.