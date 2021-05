Razstava bo!

»Smo v pričakovanju pojasnila in upamo, da v ozadju odločitve ministrstva za kulturo oziroma ministra Vaska Simonitija ni nestrinjanje z izborom. To bi bil namreč popoln absurd,« je odpoved razstave slovenskih umetnikov in umetnic v evropskem parlamentu med predsedovanjem Slovenije svetu Evropske unije komentirala Andreja Hribernik, direktorica Koroške galerije likovnih umetnosti (KGLU).



Tudi mi smo se obrnili na ministrstvo za kulturo, kjer so nam v službi za odnose z javnostmi dejali le, da bo minister Vasko Simoniti »danes ali jutri predstavil svoje stališče«, drugih informacij, vključno s tem, ali je razstava dokončno odpovedana, pa nimajo.

