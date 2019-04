Razstava Rdeči Dunaj

Razstava bo na ogled do 19. januarja prihodnje leto.

Dunaj – V ponedeljek so v muzeju MUSA blizu mestne hiše odprli veliko razstavo o uspešni graditvi rdečega Dunaju, ki jo bo spremljalo veliko dogodkov na posameznih rdečih krajih avstrijske prestolnice.Prve svobodne volitve za dunajski občinski svet maja 1919 so prinesle socialdemokratski delavski stranki absolutno večino. Tako se je lahko začel velik reformni projekt, mednarodno zelo upoštevan, čeprav je imel tudi nasprotnike.Cilj je bil izboljšati življenjske razmere delavcev in sploh demokratizirati njihovo življenje. Kot so zapisali v vabilu muzeja MUSA, je bil položaj po prvi svetovni vojni katastrofalen, Dunaj pa mesto množične krize. Eden največjih izzivov je bil stanovanjsko vprašanje. Na temelju revolucionarne fiskalne politike, tako imenovanem davku na luksuz, so do leta 1934 zgradili več kot 60 tisoč stanovanj, rekli so jim socialna, hkrati pa so jih spremljali zdravstveni in prostočasni, vzgojni in kulturni pripomočki ter olajšave.Razstava bo na ogled do 19. januarja prihodnje leto, do sredine novembra se bodo ob njej vrstili dogodki na izbranih krajih rdečega Dunaja.Kako živeti, o tem so na rdečem Dunaju veliko razpravljali. Pri tem so se dotikali različnih področij vsakdanjega življenja, od vloge žensk in moških, skrbi za izobraževanje otrok, prostega časa, do oblikovanja stanovanj, delitve domačih del, nalog umetnosti in kulture.