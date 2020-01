Razveljavljena sodba generalu Rupniku 

Leon Rpnik FOTO:Wikipedija

Vrhovno sodišče RS je razveljavilo obsodbo zoper domobranskega generala, ki so ga zaradi domnevne izdaje in sodelovanja z okupatorjem leta 1946 obsodili na smrt. Sodišče je ugotovilo, da sodba zoper takrat 65-letnega generala v nekaterih točkah ni bila utemeljena. Kot je prvi poročal časnik Večer , je eden od Rupnikovih potomcev preko pooblaščenke zoper sodbo vojaškega sodišča vložil zahtevek za varstvo zakonitosti.Vrhovni sodniki so se z zahtevo delno strinjali ter pojasnili, da je »pri presoji sodbe vrhovno sodišče izhajalo iz procesnih standardov, veljavnih v času sojenja. Presoja je bila tako možna glede temeljnih postopkovnih garancij, te pa niso dosegale tedanjih procesnih standardov in niso bile v zadostni meri upoštevane, saj bi sodba tudi po takratnih procesnih standardih morala vsebovati obrazložitev v vseh delih sodbe.«Rupnik je bil takrat, skupaj s še petimi soobtoženimi, med katerimi je bil tudi škof, obtožen sodelovanja z okupatorjem, in spoznan za krivega. Proces, ki je potekal pred vojnim sodiščem IV. armade v Ljubljani, se je začel 21. avgusta 1946, obtožba pa je vsebovala enajst točk.Rupnik je bil tako po zakonu o kaznivih dejanjih zoper ljudstvo in državo spoznan za krivega, namenili pa so mu vojaško ustrelitev, trajno izgubo političnih in državljanskih pravic in na zaplembo celotne lastnine.