Razvojni dogovor namesto interventnega zakona

Ko se ta teden vse vrti okoli referenduma o interventnem zakonu, bo javna razprava skoraj neizogibno stisnjena v poenostavljeno dilemo: razvojna kapica ali socialna država, konkurenčnost ali solidarnost, kot da bi šlo za dva nezdružljiva svetova, čeprav izračuni kažejo, da že sprememba eksponenta v potenčni formuli prispevkov med 0,72 in 0,89 preusmeri razbremenitev z nekaj tisoč najbolje plačanih na več deset tisoč zaposlenih v srednjem razredu.

V ospredje zato prihaja vprašanje, ali lahko z enotnim, zveznim pravilom prispevkov ustvarimo kompromis, v katerem višji dohodek še vedno pomeni višji prispevek, a ne več ostrih pragov, pavšalov in skritih ločnic med »razvojnimi« in »nerazvojnimi« kadri. Sobotna tema razkrije, kako bi takšna formula delovala na konkretni porazdelitvi plač, kaj bi to pomenilo za javne finance in kdo bi v resnici pridobil – ter ali je politika sploh pripravljena zamenjati referendum za razvojni dogovor.