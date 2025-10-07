Na fakulteti za strojništvo napis Partner genocidu, odziv: To je vandalizem

Neomejen dostop | že od 14,99€
Ponoči so neznanci na vhodu ljubljanske fakultete za strojništvo z rdečo barvo pobarvali stopnišče in na ograjo napisali »Partner genocidu«. Fakulteta je v današnji izjavi za javnost ostro obsodila to dejanje, ki ga štejejo za vandalizem. Omenili so, da so dogodek prijavili pristojnim organom, ki ga obravnavajo z vso resnostjo.
Po informacijah fakultete je dejanje povezano z napačnimi interpretacijami sodelovanja fakultete v evropskem raziskovalnem projektu SEAMAC, ki je del programa Obzorje Evropa in ga financira Evropska unija.
V okviru tega projekta fakulteta sodeluje z raziskovalnimi institucijami iz Nemčije in Izraela na področju 3D-tiskanja kovinskih materialov in njihove obdelave. Namen projekta je prenos najnovejšega znanja v slovensko industrijo ter krepitev konkurenčnosti slovenskega orodjarstva in proizvodnih podjetij.
Fakulteta je poudarila, da je bil projekt odobren po uradnem postopku evropske komisije, ki zagotavlja skladnost z etičnimi in pravnimi standardi EU.
Pri tem so izrazili obžalovanje in zaskrbljenost zaradi napačnih interpretacij in nestrpnih dejanj, ki so jih utrpeli raziskovalci, katerih cilj je razvoj znanja in tehnologij v dobro družbe. Poudarili so, da projekt ostaja usmerjen izključno v znanstvenoraziskovalno delo.
Fakulteta za strojništvo je prav tako izjavila, da bo svoje delo nadaljevala v duhu odprtosti, sodelovanja in spoštovanja kot temeljnih vrednot Univerze v Ljubljani in evropske raziskovalne skupnosti.
Na dogodek so se odzvali tudi v Listi demokratičnega študentstva, češ da je fakulteta za strojništvo neposredno vpletena v vojne grozote, ki se dogajajo v Gazi, prek sodelovanja na orožarskem sejmu: »V to je neposredno vpletena fakulteta za strojništvo, katere profesorji bodo od 21. do 24. oktobra sodelovali na orožarskem sejmu SIDEC, ki se predstavlja kot prostor 'obrambnih' inovacij, v resnici pa utrjuje vezi med akademskim raziskovanjem in vojaško-industrijskim kompleksom ter daje prostor podjetjem, ki tesno sodelujejo z Izraelom.«
Sodelovanje fakultet na obrambnih sejmih, kot je SIDEC, usmerja javne raziskave v vojaški sektor, še sporočajo na Listi in dodajajo, da kljub prekinitvi sodelovanja z Izraelom profesor Janko Slavič še vedno sodeluje z izraelskimi institucijami, povezanimi z obrambno industrijo.
Prav tako na omenjenem sejmu sodeluje tudi podjetje Leonardo, ki Izraelu dobavlja orožje in sodeluje pri razvoju tehnologij na okupiranih palestinskih ozemljih, dodajajo v Listi.
