Na fakulteti za strojništvo napis Partner genocidu, odziv: To je vandalizem

Ponoči so neznanci na vhodu ljubljanske fakultete za strojništvo z rdečo barvo pobarvali stopnišče in na ograjo napisali »Partner genocidu«. Fakulteta je v današnji izjavi za javnost ostro obsodila to dejanje, ki ga štejejo za vandalizem. Omenili so, da so dogodek prijavili pristojnim organom, ki ga obravnavajo z vso resnostjo.

Preverite še: Univerza v Ljubljani proti sodelovanju z izraelskimi institucijami

Po informacijah fakultete je dejanje povezano z napačnimi interpretacijami sodelovanja fakultete v evropskem raziskovalnem projektu SEAMAC, ki je del programa Obzorje Evropa in ga financira Evropska unija.

Fakulteta je poudarila, da je bil projekt odobren po uradnem postopku evropske komisije. FOTO: Fakulteta za strojništvo

V okviru tega projekta fakulteta sodeluje z raziskovalnimi institucijami iz Nemčije in Izraela na področju 3D-tiskanja kovinskih materialov in njihove obdelave. Namen projekta je prenos najnovejšega znanja v slovensko industrijo ter krepitev konkurenčnosti slovenskega orodjarstva in proizvodnih podjetij.

Projekt odobren po uradnem postopku

Fakulteta je poudarila, da je bil projekt odobren po uradnem postopku evropske komisije, ki zagotavlja skladnost z etičnimi in pravnimi standardi EU.

Po informacijah fakultete je dejanje povezano z napačnimi interpretacijami sodelovanja fakultete v evropskem raziskovalnem projektu SEAMAC. FOTO: Fakulteta za strojništvo

Pri tem so izrazili obžalovanje in zaskrbljenost zaradi napačnih interpretacij in nestrpnih dejanj, ki so jih utrpeli raziskovalci, katerih cilj je razvoj znanja in tehnologij v dobro družbe. Poudarili so, da projekt ostaja usmerjen izključno v znanstvenoraziskovalno delo.

Fakulteta za strojništvo je prav tako izjavila, da bo svoje delo nadaljevala v duhu odprtosti, sodelovanja in spoštovanja kot temeljnih vrednot Univerze v Ljubljani in evropske raziskovalne skupnosti.

Na dogajanje se je odzvala Lista demokratičnega študentstva

Na dogodek so se odzvali tudi v Listi demokratičnega študentstva, češ da je fakulteta za strojništvo neposredno vpletena v vojne grozote, ki se dogajajo v Gazi, prek sodelovanja na orožarskem sejmu: »V to je neposredno vpletena fakulteta za strojništvo, katere profesorji bodo od 21. do 24. oktobra sodelovali na orožarskem sejmu SIDEC, ki se predstavlja kot prostor 'obrambnih' inovacij, v resnici pa utrjuje vezi med akademskim raziskovanjem in vojaško-industrijskim kompleksom ter daje prostor podjetjem, ki tesno sodelujejo z Izraelom.«

Sodelovanje fakultet na obrambnih sejmih, kot je SIDEC, usmerja javne raziskave v vojaški sektor, še sporočajo na Listi in dodajajo, da kljub prekinitvi sodelovanja z Izraelom profesor Janko Slavič še vedno sodeluje z izraelskimi institucijami, povezanimi z obrambno industrijo.

Prav tako na omenjenem sejmu sodeluje tudi podjetje Leonardo, ki Izraelu dobavlja orožje in sodeluje pri razvoju tehnologij na okupiranih palestinskih ozemljih, dodajajo v Listi.