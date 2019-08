Rdeča zastava na kopališču Žusterna

Koper - Na koprskem kopališču Žusterna so včeraj zjutraj izobesili rdečo zastavo, območna enota Nacionalnega inštituta za javno zdravje iz Kopra pa je odsvetovala kopanje na območju tega kopališča in vključno s kopališčem Molet, ki je nekaj sto metrov stran od Žusterne. Ker so vzrok fekalnega onesnaženja že odkrili in napako odpravili, bo kopanje na tem območju v morju spet možno najverjetneje že v ponedeljek, morda celo v nedeljo. Vsi kopalci pa se lahko do nadaljnjega brezplačno kopajo na bazenu istega kopališča.



Kot nam je povedal direktor območne enote NIJZ Milan Krek, so včeraj zjutraj prejeli prijavo, da morje v neposredni bližini kopališča zelo smrdi. Ob takojšnjem prihodu na kopališče so že pene na morju in vonj potrjevali, da gre za resno onesnaženje, zaradi katerega so takoj odsvetovali kopanje, kar je upravljalec plaže (Javni zavod za šport MO Koper) tudi takoj upošteval. In to še preden bodo predvidoma danes znani rezultati odvzetih vzorcev vode.



Delavci Marjetice Koper so kmalu ugotovili, da je res šlo za izpust fekalnih voda, ki se je zgodil pri čiščenju kanalizacijskega jaška v bližini kanala za hudourniške vode. Vzrok za zamašitev kanalizacijskega jaška je bil večji kos blaga oziroma tekstila, ki ga je nekdo odvrgel v kanalizacijski sistem. Naslednje dni bo Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano v Kopru meril kakovost kopalne vode na treh mestih (na kopališču Žusterna, ob hudourniškem izlivu in na kopališču Molet. Ko bodo analize potrdile neoporočenost, bodo upravljalci kopališče sneli rdečo zastavo.



Na omenjenem kopališču so pred več leti že zaznali podobno onesnaženje. Pred dvema letoma pa so za več dni zaprli tudi kopališče hotelov Benardin v Portorožu, prav tako zaradi iztekanja fekalij v meteorni jašek, od tam pa se je voda izlivala v morje blizu kopališča.