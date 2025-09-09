Rdeče opozorilo za Primorsko, zaradi hudih nalivov je pričakovati tudi poplave

Po večinoma sončnem jutru se vremenska slika nad Slovenijo znova zaostruje. Od torka zvečer do noči na četrtek nas, predvsem v zahodni, osrednji in južni Sloveniji, čakajo močnejše padavine z dolgotrajnimi nalivi.

Arso je za 12.30 napovedal novinarsko konferenco, ki jo spremljamo v živo:

Nad naše kraje se ponovno pomika višinska dolina s hladnim zrakom, nad severnim Sredozemljem pa bo nastalo ciklonsko območje, ki bo k nam od jugozahoda prinašalo zelo vlažen zrak.

Ta kombinacija, kot pojasnjujejo na Agenciji za okolje (Arso), povečuje verjetnost za močnejše in dolgotrajnejše padavinske dogodke, ki bodo najizrazitejši v sredo.

Primorska z rdečim opozorilom

Današnji dan bo po napovedih, objavljenih na portalu Neurje.si, še večinoma sončen, z najvišjimi dnevnimi temperaturami med 23 in 28 stopinjami Celzija.

Arso je za torek zvečer izdal rdeče opozorilo za Primorsko. FOTO: Arso

Na vzhodu bo delno jasno vreme vztrajalo vse do poznega popoldneva, medtem ko se bo drugod od zahoda postopoma pooblačilo. Popoldne bodo na zahodu že nastale prve krajevne plohe in posamezne nevihte, ki pa bodo le uvod v bolj intenzivno dogajanje.

Glavnina poslabšanja se bo po napovedih portala ARSO vreme začela v noči na sredo. Padavine se bodo najprej okrepile na jugozahodu in se nato postopoma širile proti osrednji Sloveniji.

Na Primorskem so možne tudi močnejše nevihte. Pri Arsu poudarjajo, da so dolgotrajni nalivi najbolj verjetni v bližini obale, a je natančna lokacija proženja za zdaj še negotova. Za jugozahodni del države so že za torek zvečer izdali oranžno opozorilo.

Sreda v znamenju dežja in neviht

Sreda bo po celotni državi oblačna in deževna, s pogostimi krajevnimi plohami in nevihtami. Največjo količino padavin pričakujejo na zahodu, kjer lahko po ocenah portala ARSO vreme pade od 40 do 80, lokalno pa tudi precej več milimetrov dežja.

Za sredo so napovedane pogoste in dolgotrajne krajevne plohe in nevihte. Primorska bo v rdelem, Gorenjska in Osrednjeslovenska v oranžnem. FOTO: Arso

Na vzhodu države naj bi padlo med 20 in 40 milimetrov padavin. Temperature se bodo občutno znižale in se bodo gibale med 18 in 23 stopinjami, na severovzhodu do 25 stopinj Celzija.

Tudi četrtek še nestabilen

V četrtek se bo po napovedih portala Neurje.si vreme postopoma umirjalo, a bo še vedno ostalo spremenljivo do pretežno oblačno.

Še vedno se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte.

V petek se bo vreme začelo umirjati, a bo za vso Slovenijo še vedno veljalo rumeno opozorilo. FOTO: Arso

Temperature bodo podobne sredinim, med 18 in 23 stopinjami Celzija. Bolj stabilno in suho vreme z jutranjo meglo se nam obeta