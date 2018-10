Rdeče opozorilo zaradi močnega vetra. Močno narasla Drava (V ŽIVO)

Rdeče opozorilo FOTO: Arso



Pretok Drave se povečuje

Vzdolž Drave se tako na morebitne poplave pripravljajo skoraj natanko šest let od katastrofalnega poplavljanja 4. in 5. novembra 2012, ki je za seboj pustilo za nekaj sto milijonov evrov škode. Takrat so izmerili rekorden pretok Drave, ki je pod jezom v Markovcih dosegel okrog 2900 kubičnih metrov na sekundo. Pred tem je bil največji izmerjen pretok Drave 2600 kubičnih metrov na sekundo leta 1965.

Danes popoldne se bo krepil veter južne smeri, ki bo najmočnejši zvečer in v noči na torek. Najmočnejši sunki bodo na Primorskem, Notranjskem in delu Gorenjske po nižinah lahko marsikje dosegli hitrosti od 90 do 110 km/h, v višjih legah pod gozdno mejo pa krajevno do 140 km/h. Ni izključen pojav obsežnejših vetrolomov, opozarjajo na Agenciji za okolje (Arso).Zvečer in ponoči bo ob prehodu hladne fronte zapihal okrepljen veter tudi drugod, najmočnejši sunki vetra bodo predvidoma med 70 in 90 km/h.Vetrovno bo tudi večji del torka, vendar hitrost vetra predvidoma ne bo presegala opozorilnih vrednosti.Obilne padavine se bodo v zahodni, osrednji in južni Sloveniji nadaljevale do torka zjutraj. Vmes bodo občasno krajevno močnejši in dolgotrajnejši nalivi.Do torka zjutraj pričakujemo v zahodni polovici države še od 50 do 80 litrov dežja na kvadratni meter. Drugod bo padavin manj.Zaradi obilnejših padavin je pretok Drave povečan in se bo po napovedih še povečeval. Jutri lahko po navedbah Dravskih elektrarn Maribor doseže 1900 kubičnih metrov na sekundo, kar že pomeni razlivanja na nižje ležečih krajih ob reki.Zaradi obilnejših padavin je pretok reke Drave povečan in se bo po napovedih še povečeval. V torek lahko po navedbah Dravskih elektrarn doseže 1900 kubičnih metrov na sekundo, kar že pomeni razlivanja na nižje ležečih krajih ob reki. Regijski center za obveščanje Maribor zato v zvezi s tem že opozarja prebivalce ob Dravi za jezom v Melju.Na osnovi vremenskih napovedi in sporočil iz Avstrije je za torek napovedan možen pretok Drave 1700 kubičnih metrov na sekundo na meji med Slovenijo in Avstrijo. Ker bodo lokalni dotoki predvidoma dosegli pretok do 200 kubičnih metrov na sekundo, to pomeni, da lahko pretoki reke na območju Slovenije dosežejo 1900 kubičnih metrov na sekundo. To pa je že pretok, ki povzroča razlivanja na nižje ležečih krajih ob Dravi, so sporočili iz Dravskih elektrarn Maribor (Dem).Tako tudi mariborski regijski center za obveščanje prebivalcem ob strugi Drave za jezom v Melju sporoča, da se je pretok reke tam močno povečal, danes ob 7.30 je znašal 885 kubičnih metrov na sekundo. Po napovedi Dem se bo še povečeval in ko bo dosegel mejno vrednost, bo regijski center za obveščanje na to opozoril prebivalce s proženjem siren z znakom opozorilo za nevarnost, to je z enoličnim dvominutnim zvokom, navajajo na regijskem centru.Zaradi napovedi o povečanem pretoku Drave, ki v Slovenijo priteče v Občini Dravograd, so tam že aktivirali štab civilne zaščite, pripravljajo tudi protipoplavne vreče. Kot je za STA še povedal poveljnik civilne zaščite za Koroško, je o napovedih glede pretokov Drave obveščen tudi štab civilne zaščite Občine Vuzenica, kjer bi, podobno kot v Dravogradu, povečan pretok reke lahko povzročil težave.Nekaj po 8. uri je po podatkih Dem pretok Drave pri hidroelektrarni (HE) Dravograd 1014 kubičnih metrov na sekundo, pri HE Vuzenica je 1132, pri HE Vuhred 1165, pri HE Fala 1324, pri jezu Melje 883, pri HE Zlatoličje 1265, pri jezu Markovci pa 421 kubičnih metrov na sekundo.