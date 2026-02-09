Rdeče-zeleni manifest: več blaginje, stanovanja in sonce

Levica in Vesna, ki bosta na volitvah v državni zbor nastopili s skupno listo, sta volilni manifest strnili v pet programskih stebrov. Ti so blaginja za vse, okolje in zdravje, gospodarstvo in ekonomska demokracija, varnost in mir ter demokracija in svoboda.

V obeh strankah, ki sta se predvolilno povezali, ugotavljajo, da so letošnje parlamentarne volitve izbira med dvema smerema razvoja. Med družbo, ki se sprijazni z neenakostjo, okoljsko razgradnjo in avtoritarnimi odzivi, ter družbo, ki se odloči za pravičnost, demokracijo in trajnost. To v volilnem programu ponuja rdeče-zelena predvolilna koalicijska naveza, ki hkrati svari pred slovensko skrajno desnico, ki se vzpenja in ni odgovor na krizne razmere v svetu, ampak njihova radikalna pospešitev.

Levica izhaja iz boja za socialno pravičnost, dostojno delo in močne javne storitve. Vesna prinaša zavedanje, da brez varovanja okolja in podnebja ni ne zdravja, ne varnosti, ne prihodnosti. »Skupaj oblikujemo politiko, ki razume, da sta socialna in okoljska pravičnost neločljivi. Da socialna pravičnost in zelena prihodnost predstavljata skupni boj,« so zapisali v volilni manifest.

Kar zadeva davčno politiko, levo-zelena naveza napoveduje postopen prenos davčnega bremena z dela na premoženje in kapital.

Blaginjo za vse, ne le za peščico, nameravajo doseči s tem, da bo delo postavljeno v središče gospodarstva. Minimalno plačo, katere nedavni dvig je razburil delodajalska združenja, bodo usklajevali z dejanskimi življenjskimi stroški, jo ohranjali nad pragom tveganja revščine.

Pri davčni politiki ponujajo razbremenitev dela in pravično obdavčitev bogastva, pri čemer bi davčno breme postopno prenašali z dela na premoženje in kapital. Kar zadeva stanovanjsko politiko, ki je v levosredinski vladi v domeni Levice, napovedujejo gradnjo najmanj 20.000 javnih najemnih stanovanj do leta 2032 ter zaščito javnega stanovanjskega sklada pred privatizacijo.

Levica in Vesna sta volilni manifest strnili v pet programskih stebrov. FOTO: Blaž Samec

Med predvolilnimi obljubami se je znašel še brezplačni vrtec za vse, učne načrte pa bi razbremenili faktografije in jih usmerili v kritično mišljenje, ustvarjalnost ter digitalno in funkcionalno pismenost.

Od Teš 6 do gesla Sonce za vse

Pri zelenem prehodu napovedujejo korenite spremembe tako v politikah kot v miselnosti, v središču pa je energetika, ki mora biti varna, demokratična in čista. Namesto Teš 6 ponujajo solarizacijo. Do leta 2032 bomo nadomestili Teš 6 s celovito solarizacijo Slovenije pod geslom Sonce za vse. Alternativne vire bi okrepili z vetrnicami, a le z lokalnim soglasjem in lastništvom. Pri jedrski energiji pa bi podaljšali varno obratovanje krške nuklearke do leta 2062 ter izvedli celovito, strokovno in popolnoma transparentno presojo smiselnosti ter finančne, varnostne in okoljske vzdržnosti projekta Jek 2, podprto s široko javno razpravo.

Javna predstavitev skupnega volilnega manifesta strank Levica in Vesna. FOTO: Blaz Samec

Za Levico je še naprej trn v peti slovensko članstvo v Natu, zato napovedujejo umik Slovenije iz zavezništva. Vlogo Slovenske vojske želijo na novo opredeliti kot podporno silo pri naravnih nesrečah, inženirski pomoči, logistiki in kibernetski varnosti. Posledično se bodo zavzemali za čim nižje obrambne izdatke, ki bi jih v največjem možnem obsegu usmerjali v dvojno rabo, za zagotavljanje kritične infrastrukture in gradnjo bolnišnic.

Kar zadeva krepitev demokracije, se zavzemajo za uvedbo referendumskega dne po švicarskem vzoru, kar naj bi prineslo večjo vključenost ljudi in manj manipulacij. Z namenom krepitve digitalne demokracije bodo podprli odprtokodna, javno dostopna, varna digitalna orodja za vključujoče odločanje in hkrati zagotovili, da digitalizacija ne bo izključujoča. Napovedujejo še nove sheme podpore medijem in zaščito novinarskega poklica.