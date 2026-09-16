Žerjavič: Migracije, vojna in notranje razpoke brez jasnih odgovorov

Letošnji govor predsednice evropske komisije Ursule von der Leyen je bil po oceni dolgoletnega Delovega dopisnika iz Bruslja Petra Žerjaviča predvsem trezen in brez olepševanja. V ospredju so bile vojna v Ukrajini, migracije, posledice digitalizacije ter energetske težave, med drugim tudi zaradi nadaljnje odvisnosti od fosilnih goriv. Poseben poudarek je dobila napoved predloga za omejitev dostopa otrok in mladostnikov do socialnih omrežij. https://www.delo.si/novice/slovenija/koliko-milijonov-evrov-bo-izgubila-slovenija-zaradi-blokade-izjave V govoru predsednice evropske komisije je Žerjavič danes izrazito pogrešal uvid v notranja razmerja, ki v Evropski uniji postajajo zelo težavna. Pri tem omeni volitve v Nemčiji, kjer je v deželi Saška - Anhalt slavila skrajno desna stranka AfD, pa ...