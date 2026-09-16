Žerjavič: Migracije, vojna in notranje razpoke brez jasnih odgovorov

Letošnji nagovor Ursule von der Leyen o stanju v Evropski uniji je po oceni Delovega dopisnika iz Bruslja odprl več vprašanj, kot ponudil odgovorov.
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Letošnji govor predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen je bil po oceni dolgoletnega Delovega dopisnika iz Bruslja Petra Žerjaviča predvsem trezen in brez olepševanja. FOTO: Yves Herman/Reuters
Letošnji govor predsednice evropske komisije Ursule von der Leyen je bil po oceni dolgoletnega Delovega dopisnika iz Bruslja Petra Žerjaviča predvsem trezen in brez olepševanja. V ospredju so bile vojna v Ukrajini, migracije, posledice digitalizacije ter energetske težave, med drugim tudi zaradi nadaljnje odvisnosti od fosilnih goriv. Poseben poudarek je dobila napoved predloga za omejitev dostopa otrok in mladostnikov do socialnih omrežij.
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V govoru predsednice evropske komisije je Žerjavič danes izrazito pogrešal uvid v notranja razmerja, ki v Evropski uniji postajajo zelo težavna. Pri tem omeni volitve v Nemčiji, kjer je v deželi Saška - Anhalt slavila skrajno desna stranka AfD, pa ...
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